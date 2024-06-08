投遞到一半「電動機車龍頭斷了」　2年7起！中華郵政啟動全面檢修

▲中華郵政電動機車龍頭斷裂2年多發生7起。（圖／郵務士提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政導入綠能物流車隊，引進電動機車投遞，不過卻傳出電動機車投遞途中「龍頭斷裂」，讓郵務士憂慮投遞安全，2年多來已發生7起龍頭異常情況，除已有郵局建議採購車輛應納入車頭承重考量外，台灣郵政產業工會也疾呼全面安檢。中華郵政公司則認為是個案並表示已啟動全面檢修作業。

不具名郵務士向《東森新媒體ETtoday》表示，目前許多投遞代步工具已改用電動機車，他日前騎電動機車投遞時，因住戶住家騎樓墊高，他騎乘上去將信件放置信箱後，回頭滑下坡欲離開騎樓，電動機車突然發出「叩」一聲，緊接著龍頭就斷掉了，幸好他當時速度很慢滑下騎樓，還未加速騎往道路行駛，並無發生意外。

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該名郵務士表示，若當時已經在路上以50多公里速度行駛，龍頭才突然斷掉，會導致無法操控方向，輕則受傷流血，重則可能摔車被其它車輛輾過，且龍頭斷裂情況不只他遇過，其他郵務士也曾碰過，他現在騎電動機車投遞都會有陰影。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰則表示，就他所知類似電動機車龍頭斷裂情況至少有7起，郵務士投遞會在車頭上面裝籃子放置信件，應檢視相關設計是否有把信件等重量考量進去，工會將發函給中華郵政公司呼籲所有電動機車應全面安全檢查，發現龍頭有裂痕要趕快修復，也會向立委陳情，確保郵務士安全。

▲中華郵政電動機車龍頭斷裂2年多發生7起。（圖／郵務士提供）

根據統計，111年曾通報2起電動機車龍頭斷裂、112年則通報有4輛電動機車龍頭斷裂，今年1月也通報1起，總計2年多來已有7起。

對此，中華郵政則認為是個案，中華郵政公司表示，今年1月該起事件為郵務士在騎乘途中，發現電動機車龍頭搖晃，認為不能再騎了，通報管轄單位救援，並請車廠維修；另還有郵務士騎乘時發現狀況不對，騎回郵局報修，還有車輛為定期保養時，廠商發現進行修復，沒有發生在馬路上騎到一半龍頭斷掉事件。

中華郵政公司表示，目前投遞機車總共有7880輛，電動機車則有3241輛，比例約41%，配合綠能政策逐年淘汰燃油機車更換為電動機車，車輛都有定期保養，騎乘發現問題也都有通報廠商檢修，目前也已經啟動全面檢修作業，郵務士生命安全為當務之急，若機車有異常不會放任不管。