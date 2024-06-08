4大超商「端午連假優惠」懶人包！咖啡30元爽喝、冰淇淋第2件10元

▲7-11推出超豐富的端午連假優惠，咖啡、冰品通通下殺折扣，滿額再送好禮。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

終於等到端午連假了，肯定要好好享受，現在就去買杯咖啡開啟美好的一天！以下就整理4大超商推出的「端午連假優惠」，其中，大家最愛喝的大杯美式下殺21杯620元，等於單杯只要30元，而炎炎夏日當然要吃冰，霜淇淋全品項可享第2支半價、冰淇淋第2件10元，趕快把握便宜買了。

●7-11

7-11全台門市自即日起至6月10日推出「Fun粽一夏端午節會員雙優惠」活動，OPENPOINT會員只要到門市購買CITY系列、零食、冰品等共12類指定商品，即享單筆滿222元立折22元、滿999元立折100元，再加贈20點OPENPOINT點數，等同回饋120元。

活動期間7-11全台門市更加碼祭出一系列優惠組合，像是有CITY CAFE特大杯美式3杯100元、CITY CAFE特大杯拿鐵2杯100元、CITY PRIMA中杯精品美式2杯100元、農心香辣海鮮烏龍麵(袋)買2送2、韓國熊津玉米鬚茶買2送2等，可搭配滿額立折活動，買越多省越多。

炎炎夏日要吃冰！7-11門市在即日起至6月9日祭出3大冰品優惠，思樂冰全品項第2杯7折、霜淇淋全品項持iCash 2.0、iCashPay支付享第2支半價、酷聖石複合店3oz系列冰淇淋第2件半價；另外，6月10日為「酷聖石日」，酷聖石複合店再加碼3oz系列冰淇淋第2件10元。

▲7-11酷聖石複合店將在6月10日加碼優惠，3oz系列冰淇淋可享「第2件10元」。



不僅如此，只要在7-11門市結帳金額滿999元（不含菸、受託代銷）再加贈好禮3選1，好禮可選五月花厚棒衛生紙1串、Niseko牛奶巧酥雪糕盒冰1盒或AB優酪乳517ml（原味）2瓶。

7-11 OPENPOINT行動隨時取也有優惠！即日起至6月12日，指定咖啡飲品可享買6送3，品項有濃萃美式每組300元（限量10萬組）、濃萃拿鐵每組360元（限量10萬組）、黑糖珍珠撞奶每組360元（限量5萬組）、一顆檸檬青茶／紅茶每組360元（限量5萬組）、冰燕麥奶茶／大杯冰燕麥拿鐵／冰黑糖珍珠燕麥奶每組450元（限量5萬組）。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「指定咖啡飲品買6送3」優惠一次看，提醒兌換期限至9月30日止。

●全家

全家全台門市自即日起至6月10日推出3大好康，百大夯品同品牌、同價位可享「第2件5折」，商品包含飲料、零食、冰品等；活動期間只要購買指定商品單筆滿500元，並使用指定支付方式結帳（台新／玉山／中信／富邦／永豐／聯邦／新光銀行信用卡／全盈+PAY／悠遊卡），即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折20元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。

若購買指定商品單筆消費滿1000元，還可獲得好禮兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳（單筆不累贈，兌換期限至7月9日）。

▲全家APP「隨買跨店取」祭出「Fami!ce霜淇淋5支188元」優惠組合。（圖／記者周姈姈攝）

全家APP「隨買跨店取」自即日起至6月10日也祭出「Fami!ce霜淇淋5支188元」優惠組合，兌換不限口味；Let’s Café及私品茶自今（7）日至6月10日也有優惠，品項有Let’s Café特濃經典美式6杯、Let’s Café特濃經典拿鐵5杯、私品茶55元系列6杯、私品茶65元系列5杯，通通可享組合價199元。

▲全家Let’s Café及私品茶也推出指定組合優惠。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富宣布新功能「來送禮」上線，特別將門市以紙本列印寄杯的「超值購」大升級，推出數位化、功能更全面的「來送禮」新功能，即日起至6月25日指定商品更下殺5折起，像是有Hi café特濃美式6杯191元、樂法茶飲10件組195元、舒立效潤喉糖2件59元等。

萊爾富門市「來送禮」與Hi-Life VIP APP「整買零取」自即日起至6月25日也祭出咖啡優惠，Hi café大杯美式21杯或大杯拿鐵16杯通通可享組合優惠價620元；另外，若於萊爾富門市現場結帳買「來送禮」或「整買零取」咖啡品項達3杯以上組合，加價199元還可獲得Hiromimi 16oz手提保溫杯1個（原單件售價599元，有灰白／米白／粉橘3色)，限量3000個，售完為止。

另外，萊爾富門市自即日起至6月10日還有「粽夏端午」活動，指定商品特價39元起，包含舒潔舒涼冰巾18抽特價單件39元、Hi café特大杯冰冬瓜風味氣泡單杯只要39元，而端午節吃粽子一定要搭配的愛之味甜辣醬（165g），即日起至6月25日可享3件99元。

●OKmart

OKmart全台門市於即日起至6月19日推出「夏日食光」活動，指定小寶特瓶、冰品、太空包等商品，可享任選第2件8折；自今（7）日至6月11日再加碼「OKCAFE莊園級咖啡買2送1」優惠，只要購買大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，即享同品項買2送1。

雲端商城OKmall也自今（7）日至6月11日同步推出「粽享咖啡」活動，購買大杯莊園級美式/拿鐵可享同品項買6送3、買20送12，再贈送OKpoint 555點。

▲OKmart門市、雲端商城OKmall皆有推出端午連假咖啡優惠。（圖／OKmart提供）