鋒面在北方活動！午後大雷雨游擊全台　梅雨再下7天

▲鋒面在北部海面活動，未來一周天氣不穩定，午後防大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假今(8日)登場，鋒面偏北活動，除中南部降雨機會高外，午後北部、東部和各山區防局部大雷雨，連假結束後下周二到下周五仍受鋒面在北方海面活動影響，天氣仍不穩定，下個周末(15日)鋒面才有北移遠離趨勢，後續若高壓穩定增強，梅雨季有機會告一段落。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，端午節3天連假今起跑，天氣狀況有好有壞，好的部分是鋒面系統活動位置偏北，沒有直接影響台灣，但是壞的部分是鋒面前方西南風仍帶來較多水氣，除迎風面中南部降雨機率高外，各地山區以及北部、東半部午後雷雨機會大，甚至有局部大雷雨出現，整體天氣仍比較不穩定。

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吳聖宇進一步說明，今低氣壓逐漸北上遠離，台灣附近白天底層是微弱偏北風，北台灣雲量多，其他地方多雲或有陽光，中午後各地山區有熱對流發展帶來陣雨或雷雨，中南部山區有局部大雷雨。白天各地高溫超過30度，南部可能有32到33度或以上。晚間熱對流減弱，但新鋒面系統在大陸華南到台灣北方海面建立，台灣附近位鋒面前方，風向轉偏南到西南風，水氣漸增多，西半部偶有短暫陣雨，天氣仍不穩定。

明後天鋒面持續在台灣北方海面活動，吳聖宇表示，台灣附近維持鋒面前偏南到西南風環境，且西南風有逐漸增強趨勢，雖然鋒面沒有直接影響台灣，但是水氣較多，大氣環境也較不穩定，迎風面的中南部可能一整天斷斷續續都會有些短暫陣雨甚至是雷雨的機會，各地山區以及北部、東半部地區則是白天配合熱力作用，會有陸地上熱對流發展擴散帶來陣雨或雷雨的機會，熱對流發展區域有出現局部較大雨勢或短時強降雨的可能性，並且伴隨大雷雨的發生。

▲未來一周天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇指出，明後天轉為南風到西南風後，各地溫度有進一步上升的趨勢，尤其是沒有下雨的時候，感覺會更為悶熱，高溫普遍有機會來到30度或以上，中南部高溫可能達到32到33度或以上。

端午連假結束後，下周二起一直到下周五鋒面仍持續在台灣北方海面活動，吳聖宇說明，下周受鋒前西南風影響環境沒有改變，西南風較強，水氣偏多，大氣較不穩定，中南部迎風面有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部以及各地山區白天仍容易有熱對流雷雨，局部地區雨勢還是會比較大。

吳聖宇提醒，下周末(15日)之後鋒面有更進一步北移的趨勢，西南風較強的區域可能向西調整，太平洋高壓外圍來到台灣附近，天氣型態將更偏向夏季型，中南部沿海夜晚清晨有局部短暫陣雨，各地山區午後有局部熱對流雷雨，整體降雨減少，但還是有下雨機會，後續若高壓持續穩定增強，梅雨季節有告一段落的可能性，不過時間還早，有待後續持續觀察。