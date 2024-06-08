　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面在北方活動！午後大雷雨游擊全台　梅雨再下7天

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面在北部海面活動，未來一周天氣不穩定，午後防大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假今(8日)登場，鋒面偏北活動，除中南部降雨機會高外，午後北部、東部和各山區防局部大雷雨，連假結束後下周二到下周五仍受鋒面在北方海面活動影響，天氣仍不穩定，下個周末(15日)鋒面才有北移遠離趨勢，後續若高壓穩定增強，梅雨季有機會告一段落。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，端午節3天連假今起跑，天氣狀況有好有壞，好的部分是鋒面系統活動位置偏北，沒有直接影響台灣，但是壞的部分是鋒面前方西南風仍帶來較多水氣，除迎風面中南部降雨機率高外，各地山區以及北部、東半部午後雷雨機會大，甚至有局部大雷雨出現，整體天氣仍比較不穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇進一步說明，今低氣壓逐漸北上遠離，台灣附近白天底層是微弱偏北風，北台灣雲量多，其他地方多雲或有陽光，中午後各地山區有熱對流發展帶來陣雨或雷雨，中南部山區有局部大雷雨。白天各地高溫超過30度，南部可能有32到33度或以上。晚間熱對流減弱，但新鋒面系統在大陸華南到台灣北方海面建立，台灣附近位鋒面前方，風向轉偏南到西南風，水氣漸增多，西半部偶有短暫陣雨，天氣仍不穩定。

明後天鋒面持續在台灣北方海面活動，吳聖宇表示，台灣附近維持鋒面前偏南到西南風環境，且西南風有逐漸增強趨勢，雖然鋒面沒有直接影響台灣，但是水氣較多，大氣環境也較不穩定，迎風面的中南部可能一整天斷斷續續都會有些短暫陣雨甚至是雷雨的機會，各地山區以及北部、東半部地區則是白天配合熱力作用，會有陸地上熱對流發展擴散帶來陣雨或雷雨的機會，熱對流發展區域有出現局部較大雨勢或短時強降雨的可能性，並且伴隨大雷雨的發生。

▲▼未來一周天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇指出，明後天轉為南風到西南風後，各地溫度有進一步上升的趨勢，尤其是沒有下雨的時候，感覺會更為悶熱，高溫普遍有機會來到30度或以上，中南部高溫可能達到32到33度或以上。

端午連假結束後，下周二起一直到下周五鋒面仍持續在台灣北方海面活動，吳聖宇說明，下周受鋒前西南風影響環境沒有改變，西南風較強，水氣偏多，大氣較不穩定，中南部迎風面有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部以及各地山區白天仍容易有熱對流雷雨，局部地區雨勢還是會比較大。

吳聖宇提醒，下周末(15日)之後鋒面有更進一步北移的趨勢，西南風較強的區域可能向西調整，太平洋高壓外圍來到台灣附近，天氣型態將更偏向夏季型，中南部沿海夜晚清晨有局部短暫陣雨，各地山區午後有局部熱對流雷雨，整體降雨減少，但還是有下雨機會，後續若高壓持續穩定增強，梅雨季節有告一段落的可能性，不過時間還早，有待後續持續觀察。

ET快訊
保護令也擋不了「瘋狂貼身保鑣」！　檳榔西施崩潰
美YTR搭直升機「轟炸藍寶堅尼」遭逮捕！　恐被關10年
鋒面在北方活動！　午後大雷雨游擊全台
快訊／國道多段塞了！　1處「紫爆龜速10多公里」
端午出遊「小心5種蟲」！　被牠咬一口致死率恐達60%
蔡阿嘎感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

投遞到一半「電動機車龍頭斷了」　2年7起！中華郵政啟動全面檢修

台鐵中壢站軌道切換「6／15深夜起列車停駛」　桃園=埔心採客運接駁

北藝大校長被控「把標案給兒子」　教育部：將到校進行行政調查

超營養又低卡「秀珍菇」料理免清洗　專家教戰選購4重點

國道多路段塞了「1處紫爆龜速10多公里」　上午防9地雷路段

鋒面在北方活動！午後大雷雨游擊全台　梅雨再下7天

出國變貴！華航長榮調漲「訂位服務費」　虎航6／17起旺季也加收

粽子吃到快崩潰？她改造「粽式蛋炒飯」　網友：做鹹粥也好吃

「花蓮文化幣」上路了！超過200處消費點　16到22歲領用方式一次看

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

台妞在加拿大工作遇裁員　重建心態應徵又遭放鳥...

端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

投遞到一半「電動機車龍頭斷了」　2年7起！中華郵政啟動全面檢修

台鐵中壢站軌道切換「6／15深夜起列車停駛」　桃園=埔心採客運接駁

北藝大校長被控「把標案給兒子」　教育部：將到校進行行政調查

超營養又低卡「秀珍菇」料理免清洗　專家教戰選購4重點

國道多路段塞了「1處紫爆龜速10多公里」　上午防9地雷路段

鋒面在北方活動！午後大雷雨游擊全台　梅雨再下7天

出國變貴！華航長榮調漲「訂位服務費」　虎航6／17起旺季也加收

粽子吃到快崩潰？她改造「粽式蛋炒飯」　網友：做鹹粥也好吃

「花蓮文化幣」上路了！超過200處消費點　16到22歲領用方式一次看

端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

投遞到一半「電動機車龍頭斷了」　2年7起！中華郵政啟動全面檢修

空軍上尉夜闖寢室「偷女同袍內衣褲塞褲襠」　躲廁所被抓包丟軍職

改裝猴把Gogoro變燃油車！深夜狂飆轟轟聲超擾民　警出手逮人了

藍要求排審核電延役　綠召委提2疑慮：想結束政治生命自己退政壇

王心凌被cue參戰《歌手》！　「仰頭一笑回6字」洩真實反應

拜登兒韓特出庭受審　第一夫人吉兒與孫女現身！祖孫3代法院聚首

保護令也擋不了！瘋狂魚販成「貼身保鑣」跟蹤示愛　檳榔西施崩潰

端午「龍舟競賽」夯！醫揭最常運動傷害部位　想划建議先練3動作

屏東里港警分局慶端午　員警志工贈粽子...送暖145弱勢家庭

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

午時水加這料轉運最威　沒艾草照樣除穢氣

即／黃仁勳結束台灣最後一站

看《木曜4》爆尷尬！骨灰級鐵粉「狂做1事」超掙扎

今年端午逢極凶「黑道日」！3類人要「躲午」

端午「午時水」除霉運　1招提升貴人運

洗碗精殘留恐損害腸胃道　醫教8招徹底洗淨

端午連假午前36℃、午後炸雷雨　鋒面滯留再10天

12星座「風象星座大旺」！水瓶行程滿檔　獅子人緣熱絡

7手搖飲大腸桿菌超標　最高達530倍

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

張學友取消開唱「買黃牛票下場慘爆」！　作家：黃牛賺爛

更多熱門

相關新聞

6大樂園端午連假優惠！身分證對中299

6大樂園端午連假優惠！身分證對中299

端午連假（今～6月10日）正式開始，這也是今年最後一個連續假期，絕對要把握時間大玩特玩！以下就整理全台6大樂園祭出的端午連假優惠，其中，只要身分證字號對中2數字，即可享超殺門票價299元暢玩水陸設施，趕快揪家人跟朋友一起出門玩了。

4大超商「端午連假優惠」懶人包！

4大超商「端午連假優惠」懶人包！

連假首日最塞「車流擠1.3倍」　國道避10大易塞路段

連假首日最塞「車流擠1.3倍」　國道避10大易塞路段

端午連假午前36℃、午後炸雷雨　鋒面滯留再10天

端午連假午前36℃、午後炸雷雨　鋒面滯留再10天

端午連假濕答答！明起雨連下7天　「雨最大」時間曝

端午連假濕答答！明起雨連下7天　「雨最大」時間曝

關鍵字：

天氣氣象氣象署端午連假雷雨梅雨鋒面降雨大雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

深田詠美屁股變方型！　網看片嚇壞

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

美女警自拍「女女性愛片」外流！

蘿拉「名牌包總花費」直逼房子頭期款

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面