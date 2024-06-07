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屏東高中學生田祐僖獲縣長獎　錄取臺大等4校醫學系

▲屏東高中學生田祐僖獲縣長獎，錄取臺大等4校醫學系 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東高中學生田祐僖(右)獲縣長獎，錄取臺大等4校醫學系 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為表揚屏東縣高國中小榮獲縣長獎畢業生傑出表現，屏東縣政府今(7)日在縣府大禮堂，舉辦112學年度縣立高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，這次頒獎共分為兩日、三場次進行，高中職場獲獎人數計有204名，屏北場獲獎人數計有280名，屏南場計有314名，總計798位學生獲獎，周縣長頒獎後，期盼學子們未來能勇敢逐夢，展現自我價值。

▲屏東高中學生田祐僖獲縣長獎，錄取臺大等4校醫學系 。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

周春米縣長表示，能夠頒發縣長獎給優秀的學子們也是自己的榮耀，她特別以近日在台掀起科技旋風的台裔美國人企業家黃仁勳執行長為例，未來世界很寬廣、變化速度快得超乎想像，人生更是一段充滿奇幻的學習過程，勉勵畢業生未來都能懷抱著面對挫折的勇氣，迎向任何挑戰。

周縣長舉例，國立屏東高中學生田祐僖，今年共計錄取國立台灣大學醫學系、國立成功大學醫學系、高雄醫學大學醫學系及台北醫學大學醫學系，其中台大醫學系更是繁星正取榜首，表現甚至比都會區學生還搶眼，勉勵大家不要妄自菲薄，爭取屬於自己的榮耀與未來。

就讀大同高中黃思嬅同學，勇奪世界中學跆拳道錦標賽冠軍，文武兼備成績斐然，積極與努力讓她的天賦得到實質的肯定，高度自主管理能力更是她能斬獲佳績的重要原因；就讀佳冬農校的郭宥紳，參加全國園藝職種金手獎勇奪第四名，透過繁星計畫錄取國立虎尾科技大學，他表，示學校指導老師都會一路陪伴到很晚且不斷鼓勵，技術上毫無保留地傾囊相授，是他能獲取佳績的主因，未來會持續鑽研農業技術，希望能對孕育自己的屏東有所貢獻。

縣府教育處表示，本屆縣長獎禮品為特別設計的悠遊卡，設計上契合典禮主題，藉由刻劃屏東好山好水，期望學生們的學習熱情如山一般綿延不止，如水一般川流不息，並在多元知識中開拓自己的視野，發現探索的樂趣，點亮自己未來的康莊大道。

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