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北農端午粽狂賣16萬顆、營收創新高　吳芳銘：全面推動ESG、碳盤查

▲北農總經理吳芳銘。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳芳銘上任北農總經理近一年來，不僅帶動營收成長，也積極著手ESG及碳盤查等永續發展行動。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

臺北農產運銷公司為應景推出的北農端午粽，今年熱銷突破16萬顆創新高，北農總經理吳芳銘說明，北農端午粽分為：古早粽、麻香猴菇粽（素）及產銷履歷花生粽共3種，每年供不應求，預估明年可再為北農創造更多營收。

具農業相關背景的吳芳銘，上任後以創新的管理展現卓越領導能力，就職北農總經理近一年來，不僅在營收方面有明顯成長，在治理方面更著眼於環境、社會與治理（ESG）及節能減碳方面，許多永續發展相關的積極作為皆為北農接軌全球趨勢，開創新局面。

▲北農總經理吳芳銘專訪，推廣北農肉粽。（圖／記者林敬旻攝）

▲每年應景推出的北農端午粽，今年熱銷突破16萬顆創新高，供不應求。

致力維護產銷平衡　啟動惜食計畫

在吳芳銘的領導下，北農營收表現亮眼，112年營收達到29.5億元，比前一年增加了1.4億元，成長率達5%。同時，北農致力於維護產銷平衡，特別是在颱風季節啟動調節計畫、穩定市場價格，提供雙北227家連鎖超市平價蔬菜，並與台北市政府及新北市政府合作，推動平價蔬菜促銷及惜食供應計畫，更進一步推動校園午餐有機友善食材供應，提供1米3菜1菇1蛋供應業務，嘉惠16萬名中小學童；並善盡把關職責，112年度攔截2萬8千箱農藥超標蔬果，堅守食農安全。

▲北農總經理吳芳銘。（圖／記者林敬旻攝）

▲北農不僅致力維護產銷平衡，也啟動惜食計畫避免食物浪費。

節能減碳、有機垃圾減容多管齊下　預計今年底完成碳盤查

響應全球淨零碳排目標，北農籌組減碳小組進行碳盤查作業，目前完成範疇一、二盤查作業，已進入範疇三階段，並計畫申請第三方公正單位進行查證，吳芳銘表示，北農預計113年下半年將正式取得溫室氣體盤查之查證聲明書，未來不排除申請國際相關認證，進一步著手國際碳權交易。

▲北農總經理吳芳銘專訪，推廣新式折疊籃。（圖／記者林敬旻攝）

▲北農積極著手減碳，112年摺疊籃使用次數達95萬2千次，粗估節省紙箱碳排放量約5,807噸。

吳芳銘說明，北農積極推動節能減碳相關措施，包含持續推動循環容器，112年摺疊籃使用次數達95萬2千次，粗估節省紙箱碳排放量約5,807噸，同時積極推動少紙化和電子公文使用率，北農近年也大規模重新檢視電力減碳，包含申請農業用電、參與台電離峰用電專案等諸多舉措以減少碳排量。

另一方面，長期困擾北農的有機垃圾減容處理問題，在吳芳銘積極主導下終於首度達成有系統的處理。目前北農有機垃圾處理費一年高達2,580萬元，未來一市場擴建完成後有機垃圾量勢必大增，預計費用將增至3,705萬元，因此吳芳銘特別召集跨部門共同尋找突破性作法，包括尋求黑水虻、破碎機、快速堆肥甚至真空乾燥…等，在諸多考量下目前選定在一市場建置有機垃圾處理設備，預計於115年6月啟用，未來每天可處理50公噸有機垃圾，不僅減少委外交通運輸碳排放，也可節省有機垃圾處理費用達34.4%。

▲北農總經理吳芳銘專訪，視察高麗菜理貨情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲具農業相關背景的吳芳銘，上任後以創新的管理展現卓越領導能力。

重視人力及員工福利　優化作業流程提升效率及安全性

另一方面，北農也非常重視人力資源管理與員工福利，包含建立標準作業流程手冊，推動跨部門教育訓練，成立了人力資源培育發展推動小組，並提供在職進修補助，鼓勵員工提升專業知識與技能。此外，夜勤津貼也從每日350元提升至每日500元，並增設了廠護及1名特約駐點醫師，也為每年全體員工健康檢查經費增加一倍，全面提升員工的職場安全衛生保障，打造幸福企業。

順應AI浪潮，吳芳銘表示北農目前已在二市應用人臉辨識提升運營效率及安全性，停車場業建置車牌辨識等，未來不排除整合交易大數據運用AI分析市場交易，進一步預測農產品菜量、菜價趨勢，有效瞭解價格差與氣候變化的關聯性進一步掌握市場動態等，透過推動農業數位化與智能化發展優化以市場運作。未來北農也將繼續致力於永續發展，為臺灣農產運銷樹立新標竿。

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臺北農產運銷公司北農吳芳銘

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