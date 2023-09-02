中秋節要來了！　北農：台灣文旦柚出口加拿大、新加坡

▲台灣文旦柚出口加拿大及新加坡。（圖／北農提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

中秋佳節即將到來，北農2日表示，近日辦理文旦柚出口加拿大及新加坡，總重量各為13.3噸、6.72噸，預計分別於9月19日抵達加拿大、9月8日抵達新加坡，以提供兩國消費者在中秋佳節時，有來自台灣應景的時令水果。其中，這次出口至加拿大的文旦柚產地為台南麻豆，並經北農農安課藥檢合格；而出口至新加坡的文旦柚則來自花蓮玉里產地。

北農透露，這次出口至加拿大的台南麻豆文旦柚，抽測糖度為10到11度，並經北農農安課藥檢合格，可讓國外消費者吃得開心安心又放心；而出口至新加坡的花蓮玉里文旦柚，甜度則為10到12度。

北農指出，根據加拿大官方人口普查，華裔是加拿大除了歐洲裔之外的最大族裔，人口數超過170萬，當地華人眾多，但因氣候較為寒冷，不適合種植袖子，這次經由北農的努力，出口到加拿大，外銷的柚子總重量為13.3噸，預計9月19日運抵加拿大。

除了加拿大之外，這次外銷的重點市場還有新加坡，北農表示，主要是華人可說是新加坡的主體民族，平均每4個新加坡公民就有3個是華人，外銷柚子總重量為6.72噸，預計9月8日抵達新加坡，有了這批優質柚子，應可稍安慰華人思鄉情懷。

北農表示，「柚」是相聚時刻，文旦柚是華人歡渡中秋佳節必備與必嚐的節慶果品，果肉透明多汁、滋味甘甜，且富含蛋白質、維生素B1、B2、C、D、葫蘿蔔素、鈣、磷、鐵、醣、檸檬酸等，維生素C的含量為白果之冠，高於檸檬3倍，蘋果的7倍，營養價值極高。