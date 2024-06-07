張學友取消開唱「買黃牛票下場慘爆」！　作家：黃牛真的賺爛

▲張學友「60+」世界巡迴演唱會台北場。（圖／JDS 提供）

記者邱晟軒／綜合報導

香港歌神張學友近期在小巨蛋展開9場「60+」世界巡迴演唱會，豈料今（7）日第四場的演出卻在開唱前驚傳取消，引來粉絲一片譁然。張學友稍早證實，感染RSV（呼吸道合胞病毒），導致鼻塞、喉嚨痛、無法正常發聲，確定取消3場演出。對此，作家謝知橋直言，「張學友今晚演唱會取消，黃牛或成最大贏家。」

謝知橋稍早在臉書粉絲團發文指出，張學友今晚演唱會取消，黃牛或成最大贏家。他進一步說明原因，如果退票是退到訂單帳號，黃牛真的賺爛，然後買黃牛的人血虧，這故事告訴我們不要買黃牛票，買了黃牛票你就100%失去主辦單位的任何保障。

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謝知橋呼籲，購買黃牛票只會助長黃牛行為，就如同有人觀看外流影片就會有人去拍攝外流影片一樣，希望大家明鑑。

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，「這是一個拒買黃牛票的好的宣導方式欸」、「黃牛真的會賺到哭出來」、「剛看到一個黃牛還講退票只退票面價，超扯」。

環球音樂完整發表聲明：

非常抱歉，上星期表演回港後開始不適，見過醫生，確認感染RSV（呼吸道合胞病毒），一般來說是小孩子會感染的病毒，大概因為我60+了吧，都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館綵排，晚上照常表演，只是⋯奇蹟並沒有出現。喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心。今晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家説一聲對不起！，希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。謹祝大家身體健康！