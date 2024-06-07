張學友演唱會取消！賣家「退票只退票面」　網點名2類人：要哭了

▲演唱會場場都吸引歌迷現場排隊。非今日照片。（資料照／記者蔡琛儀攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「歌神」張學友自5月31日起，在台北小巨蛋舉辦演唱會，場場都吸引大批歌迷夜排，但也冒出不少「黃牛」。主辦單位稍早證實，張學友今（7日）晚的演唱會將取消演出，而消息一出，就讓不少粉絲直呼，「買黃牛票的GG」、「跟黃牛買票的很慘欸」。

環球音樂稍早在臉書上發布聲明，「台灣的歌迷朋友，大家好！我是學友。」他上星期回港後身體不適，確認感染RSV（呼吸道合胞病毒），因為喉嚨痛、無法正常發聲，且有流鼻水、鼻塞等症狀，所以「今晚確定無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家說一聲『對不起』」。

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主辦單位超級圓頂也透過粉專表示，「因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案」。

▲網友討論。（圖／翻攝自Facebook）

有不少網友在臉書上相互提醒，要歌迷們別白跑一趟。不過，就有不少網友表示，「Omg從高雄北上」、「我們在高鐵路上」、「提早下班準備北上的」、「會不會改天，這樣取消好不公平」。還有網友回應，「雖然學友身體重要，但還是好難過」、「學友哥保重身體，早日康復」、「張天王要保重身體喔」。

▲▼有網友只退費「票面」價格。（圖／翻攝自Facebook）

另也有網友表示，「買3萬一張的會退3萬嗎」、「買黃牛的要哭哭了」、「黃牛：看我幹嘛」、「所以不要買黃牛票，遇到這種時候根本沒辦法求償退票」、「今晚是考驗黃牛人品的時刻了」、「買高價黃牛的要哭了」、「高價買黃牛票的虧慘，退票是原票價」；也有人想起，有不少歌迷都夜排，「幫排隊的哭哭」、「再排一天」、「排隊的要哭哭了」、「買黃牛票的人，還有現場排隊的人情何以堪啊」。

也有網友在臉書社團上表示，若演唱會「取消」，請「客戶」自行保留票券至延期場次，但若需要退票，則「只退票面」。貼文底下就有網友直呼，「給人收高價，然後只退票面價會不會太扯」、「無本生意賺翻」。