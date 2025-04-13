陳菊2度中風住院中！蔡英文、蕭美琴突探視　高醫曝最新病況

▲陳菊二度中風，高醫表示，復健狀況穩定。（資料圖／記者李毓康攝）



記者許宥孺／高雄報導

監察院長陳菊去年底安排健康檢查，發現右腎長腫瘤，手術切除後，出院前一天突發左側腦血管阻塞，目前仍在住院中。前總統蔡英文、副總統蕭美琴昨(12日)突然南下探望，引發病情有變化的遐想，高醫今日獲家屬同意後，也說明最新病況。

陳菊去年12月因感冒至高醫就診，順便安排例行性健康檢查。檢查過程中，高醫團隊發現院長右側腎臟有一約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，醫療團隊建議其採取早期介入治療。

陳菊於去年12月21日接受精密的達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天可自行下床活動，原計劃於術後3-5天出院。然而，在預計出院前一天早上，突感右下肢無力，院方迅速組成跨科別專業團隊，於1小時內迅速完成檢查確認其為左側腦血管阻塞，於黃金時間內進行妥善處置。

高醫昨日上午突出現大批維安人員，副總統蕭美琴、前總統蔡英文南下探望陳菊，表達對她早日康復的期望，不過也讓外界揣測是否病情出現變化。

高醫今日表示，接獲來自各界對於監察院長陳菊的關心，經家屬同意提供說明。院方表示，陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，家屬特別委託院方向社會各界代轉由衷謝意，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。