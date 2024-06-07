行政院提國會改革法覆議　媒體人看理由1很感冒：明目張膽干預立法權

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院日前三讀通過國會改革相關法案，行政院在5日收到條文後隨即在6日院會通過提出覆議，並提出七大理由，而資深媒體人黃揚明，第一點「沒有實質討論，違反民主原則」讓他很感冒，因為這是行政權明目張膽干預立法權。

針對覆議案，政院提出的七大原因包括，第一、沒有實質討論，違反民主原則；第二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；第三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；第四、漠視正當法律程序，違反程序正義；第五、無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；第六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；第七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。

黃揚明說，「沒有實質討論，違反民主原則」這作為公民團體號召社運的訴求當然沒有問題，但行政院把這點拿來當成提覆議的理由，只代表政院響應青鳥行動，也象徵向在野黨正式宣戰。

黃揚明指出，立法權要如何討論一套法案，不是行政權該置喙的，尤其「沒有實質討論」的定義，若套用在這次的立法過程中，那麼，未來難道所有「逕付二讀」的法案，都違反這一點，而成為行政院提覆議的理由嗎？

黃揚明表示，政院第二點理由直接稱「質詢總統違憲」，是否違憲是大法官說了算，不是行政院來判定，改成「有違憲之虞」會比較公允，「總之，未來3年半，行政與立法的衝突不斷將是可預見的現象了。」