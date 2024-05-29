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可愛爆擊必買！貓貓蟲咖波聯名五月花萌翻粉絲　柔軟強韌衛生紙新體驗

貓貓蟲咖波,原創IP,五月花新柔韌抽取衛生紙（圖／品牌提供）

▲廣受大批粉絲喜愛的貓貓蟲咖波，首次與五月花新柔韌抽取衛生紙聯名合作。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

無論在家或外出，生活中不能沒有衛生紙，不只陪伴我們度過無數次上廁所的時刻，擦臉擦手、清潔去污也都需要它，而除了保持整潔和衛生，現在還很療癒！五月花聯名網路高人氣IP角色，把衛生紙換上可愛包裝，印上許多大人小孩喜歡的貓貓蟲咖波，萌到讓大批粉絲的心融化了，無法抗拒地大喊「不買不行啦」、「馬上買」、「太可愛了，一定要買」，引起熱烈討論！

「五月花新柔韌抽取衛生紙100抽-咖波聯名版」，在7-11獨家上市後，短短時間內掀起了一股搶購熱潮，看到架上還有貨的，趕緊用新台幣下架入手，一次帶走好幾包回家。

貓貓蟲咖波,原創IP,五月花新柔韌抽取衛生紙（圖／品牌提供）

貓貓蟲咖波,原創IP,五月花新柔韌抽取衛生紙（圖／品牌提供）

▲聯名款衛生紙價格實惠，在便利商店就能輕鬆買到。

此次聯名的抽取式衛生紙，採用FSC國際森林管理委員會的認證紙漿，不含螢光劑、不染色，通過CNS國家認證，品質嚴格把關，每一抽都安心有保證，而且經過全新升級，紙質柔韌度提升了30%！手感厚實且柔軟，濕擦、乾擦都不易破！享受完美食後，只要輕輕一擦，就把沾在手指和嘴巴上的醬汁擦得一乾二淨，擦完也不殘留紙屑，呵護細緻肌膚享受舒適體驗，不帶來任何刺激，

網路暢銷人氣NO.1五月花新柔韌系列，讓粉絲們在日常生活中更貼近心愛的咖波，也為每天都要用到的必需品增添趣味，尤其是有專屬優惠活動，會員單筆購買2包只需29元，用實惠的價格即可輕鬆擁有，而且在便利商店就能買到，方便隨時隨地補貨，想入手的粉絲們務必要把握5/29～6/11活動檔期，以免錯過難得的機會。

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