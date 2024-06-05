　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯「雞腿排肉切片」年銷316萬盒！AI產線曝光　年中慶下殺優惠

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯明星商品「黃金雞腿排肉切片」一年銷售量可多達316萬盒，相當於疊出1200座101大樓。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／桃園報導

全聯獨家熱賣的明星雞肉「黃金雞腿排肉切片」一年銷售量可多達316萬盒，相當於疊出1200座101大樓！今（5）日公開雞肉大廠「超秦」產線，採用高科技AI智慧農業系統，不僅提升作業安全，產量效率也可增加50%。近來年中慶期間，也推出爆殺優惠價。

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

全聯白肉雞3款明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，3款產品的日產量，最高分別可達1.2萬盒、5千盒、5千盒。其中以「黃金雞腿排肉切片」最熱銷，在促銷時甚至可一天賣2萬盒，2023年銷售額超過2億元，年銷量超過316萬盒，年中慶6/7~6/13期間推出單盒爆殺價85元，替荷包省一波。

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲考量到銀髮族飲食需求，有專門「嫩化技術」，用機器滾打、按摩，軟化肉質。（圖／記者林育綾攝）

另考量到銀髮族飲食需求，有專門「嫩化技術」，3款雞肉都獲得對0~99歲全年齡層友善的「無齡」標章，肉質細嫩，容易咀嚼。其中「鮮嫩雞胸」選用100%國產雞胸肉，與食品工業發展研究所技術合作，無添加磷酸鹽，利用獨家醃漬液，搭配機器滾打、按摩，軟化肉質，鮮嫩細緻，也獲得中華穀類食品工業技術研究所驗證雙潔淨標章，是全聯首款榮獲雙潔淨標章及銀髮友善認證的雞肉商品，6/7~6/13單盒特價89元。

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲「鮮嫩雞胸」利用獨家醃漬液，搭配機器滾打、按摩，軟化肉質，鮮嫩細緻。（圖／記者林育綾攝）

「鹽麴去骨雞腿排」嚴選國產雞腿肉，以鹽麴滾打醃漬入味，呈現完美鮮嫩的肉質，亦獲得穀研所驗證之雙潔淨標章。急凍鮮物「鮮嫩鹹酥雞」嚴選國產雞肉獨家秘製調味，隧道式急凍鎖住鮮度，將風味與多汁口感再提升，6/7~6/27 單盒優惠價95元，急凍鮮物即日起至6/27，指定精肉品項「任2件現折20元」，等於買2盒只要170元，與原價比對後現省68元！

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯3款雞肉明星商品曝光產線技術，年中慶推出優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲「文昌雞切塊」上架不到半年就熱銷逾幾十萬盒。（圖／記者林育綾攝）

另一隻明星土雞「文昌雞」從2023年獨家導入，其中「文昌雞切塊」上架不到半年就熱銷逾幾十萬盒，足見銷售潛力。而超秦契養的文昌雞，是法國布列塔尼半島雞種與海南文昌雞配種，經15年細心育種，慢慢轉化為台灣本土土雞，外觀最大特色是黑白相間羽毛，帶金黃色羽毛，十分優雅。

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲文昌雞（右）養足16周，比一般肉雞（左）只花5周有更多時間養成，有性成熟雞冠象徵，肉質更優。（圖／記者林育綾攝）

在百座契約農場中，飼養在好山好水的阿里山腳下，入住具備24小時溫溼度調節的雞舍，採低密度放養，有足夠的活動空間，讓雞隻朝氣蓬勃。而飼料配方不只有益生菌，還添加金盞花、葉黃素，為雞隻補充營養素，養足16周，讓雞隻頭好壯壯，皮色金黃、肉質Q彈有嚼勁，也帶有豐富油脂，吃起來多汁，可做成白斬雞、鹽水雞等冷盤料理，也適合燉湯熬煮。6/21~6/27期間，「文昌雞切塊」單盒特價159元。

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯3款雞肉明星商品，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統，年中慶推出優惠。（圖／記者林育綾攝）

▼全聯年中慶，雞肉商品特價，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼全聯雞肉商品特價。（圖／業者提供）

●家樂福販售國產雞肉

家樂福對肉品把關嚴謹，進貨多為台灣生產雞肉，整體佔比約為國內83%，進口佔17%。為追求品質把關更精進，從源頭做起，家樂福2017年聯手金豐盛，提供顧客乾淨的無用藥雞肉，上架「舒康雞系列產品」，並於2019年推出「金豐盛真空貼體包裝冷藏雞肉」，解決過去保麗龍包裝肉品容易滲出血水問題，有效延長保鮮期。

家樂福更大幅上架金豐盛全氣冷雞商品，看重「全氣冷式電宰廠」降溫保鮮技術，跳脫以往水冷降溫可能的污染，有效降低生菌數，顧客購買後拆封不須清洗，即可直接烹飪上桌。

「全氣冷式電宰」指的是將屠宰後的全雞，送進總長3850公尺的全氣冷室當中，以0℃冷風降溫3小時，讓全雞的中心溫度從屠後的38℃ 降到4℃ 以下。全程透過設備自動傳輸，能大幅減少人員接觸，提升電宰流程的衛生與品質。

全線搭載智能影像系統，記錄所有生產影像與數據，讓電宰廠也能通過產銷履歷驗證，消費者只要掃瞄包裝上的產銷履歷 QRcode，就能看到金豐盛從飼養、電宰到分切一手包辦，嚴格把關品質。雞肉以冷風降溫、不泡水，肉質除了更新鮮，也不會吸收多餘水分，原汁原味，完美呈現飽滿風味與Q彈肉質。

▼家樂福即日起至6月18日雞肉促銷。（圖／業者提供）

▲▼家樂福雞肉促銷。（圖／業者提供）

ET快訊
快訊／大聯盟簽賭「5球員禁賽」　身分公布
快訊／唐治平堅決不認屍！　「我母親腿非常細」
女粉「掀衣挺胸」簽名！鄉民見「三兆奶」痛斥：老黃被性騷
花8000買鱉甲海馬泡藥酒　10年後發現是「塑膠做的」
輝達發「狗狗員工證」　黃仁勳「午休跑回家看狗」
300公斤鏟斗砸死人！　內行曝2原因

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

妻碎念I人老公賣場狂搬貨　千名網友嗨喊：買「一物」E人也心動

限時3天！超商咖啡「買1送1」來了　加碼喝最新嫩仙草奶凍

全聯「雞腿排肉切片」年銷316萬盒！AI產線曝光　年中慶下殺優惠

【廣編】歐德傢俱蟬連16年獲《信譽品牌》肯定　系統家具類金獎

到全家持7大信用卡、悠遊卡、全盈+PAY滿額立折50元　滿千免費換衛生紙現省270元

肯德基端午限定「8大組合優惠」一次看！限時4天下殺57折起

等到了！全家最新「海鹽檸檬霜淇淋」今開賣　加碼2人氣口味回歸

麥當勞「5大夯品買1送1」今天開吃！人氣牽絲起司排堡同步回歸

今天就買來喝！7-11咖啡飲品「買6送3」來了　黑糖珍奶只要40元

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機重新排隊！麥當勞回應了

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

妻碎念I人老公賣場狂搬貨　千名網友嗨喊：買「一物」E人也心動

限時3天！超商咖啡「買1送1」來了　加碼喝最新嫩仙草奶凍

全聯「雞腿排肉切片」年銷316萬盒！AI產線曝光　年中慶下殺優惠

【廣編】歐德傢俱蟬連16年獲《信譽品牌》肯定　系統家具類金獎

到全家持7大信用卡、悠遊卡、全盈+PAY滿額立折50元　滿千免費換衛生紙現省270元

肯德基端午限定「8大組合優惠」一次看！限時4天下殺57折起

等到了！全家最新「海鹽檸檬霜淇淋」今開賣　加碼2人氣口味回歸

麥當勞「5大夯品買1送1」今天開吃！人氣牽絲起司排堡同步回歸

今天就買來喝！7-11咖啡飲品「買6送3」來了　黑糖珍奶只要40元

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機重新排隊！麥當勞回應了

我也是詐騙被害者！　鮑爾反問「我為何不行？」

變電箱竄煙險釀災　南消四大呼籲夏暑酷熱用火用電需小心

屏東歐告衝對街找同伴！機車騎士猛撞飛摔受傷　警追究飼主刑責

建中罕病學霸錄取台大財金　存零用錢創辦「公益家教網」

「看著他長大的」！　海盜狀元郎準備好與大谷翔平對決

壞運退散！銅鑼灣「打小人習俗」體驗攻略　費用＆交通資訊先筆記

溪洲大橋砂石車爆胎撞護欄　2警車戒護竟遭追撞！現場慘狀曝

教育部提「3+2新五專模式」！高職接科大　培育業界所需人才

隱藏地下室的「錢湯」！東京原宿新概念商場開幕　早晨就能泡牛奶浴

南消一大東山分隊　舉辦白河大地震60週年東山記憶防震宣導

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

消費熱門新聞

麥當勞5大夯品買1送1今天開吃！

今天就買來喝！7-11咖啡飲品買6送3

當勞超夯牽絲起司排堡限時35天回歸

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機排隊

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

年銷1200座101！全聯「雞腿排肉切片」下殺

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

全家最新「海鹽檸檬霜淇淋」今開賣！

麥當勞最新5大優惠券本周限定吃！

6元比薩要搶！肯德基+必勝客限時優惠快收

必勝客「庫洛魔法使套餐」今天開賣

購屋選隔震宅工法成熟成未來趨勢

麥當勞5大夯品買1送1爽吃35天

更多熱門

相關新聞

家樂福美樂蒂、酷洛米加價購活動開跑

家樂福美樂蒂、酷洛米加價購活動開跑

可愛爆擊！量販店「家樂福」推出今夏天首波「加價購」活動，找來超可愛美樂蒂、酷洛米合作，推出一系列超實用旅行小物，包括附帽頸枕、盥洗收納包都有，即日起只要購買指定商品不限金額即可加購，各商品數量有限，售完為止。

全聯甜鹹粽大集合！立蛋甜點超萌

全聯甜鹹粽大集合！立蛋甜點超萌

早餐越吃越累！奇異果推21天挑戰箱

早餐越吃越累！奇異果推21天挑戰箱

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

非籠飼雞蛋、A.A無添加自製烘焙、動物福利標章認證…家樂福就是要給家人最好的

非籠飼雞蛋、A.A無添加自製烘焙、動物福利標章認證…家樂福就是要給家人最好的

關鍵字：

全聯雞腿排肉切片雞胸雞肉家樂福

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

即／韓國瑜深夜急發聲明

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

花蓮知名山姆先生咖啡館宣布暫停營業

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面