全聯「雞腿排肉切片」年銷316萬盒！AI產線曝光　年中慶下殺優惠

▲全聯明星商品「黃金雞腿排肉切片」一年銷售量可多達316萬盒，相當於疊出1200座101大樓。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／桃園報導

全聯獨家熱賣的明星雞肉「黃金雞腿排肉切片」一年銷售量可多達316萬盒，相當於疊出1200座101大樓！今（5）日公開雞肉大廠「超秦」產線，採用高科技AI智慧農業系統，不僅提升作業安全，產量效率也可增加50%。近來年中慶期間，也推出爆殺優惠價。

▲全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）



全聯白肉雞3款明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，3款產品的日產量，最高分別可達1.2萬盒、5千盒、5千盒。其中以「黃金雞腿排肉切片」最熱銷，在促銷時甚至可一天賣2萬盒，2023年銷售額超過2億元，年銷量超過316萬盒，年中慶6/7~6/13期間推出單盒爆殺價85元，替荷包省一波。

▲考量到銀髮族飲食需求，有專門「嫩化技術」，用機器滾打、按摩，軟化肉質。（圖／記者林育綾攝）

另考量到銀髮族飲食需求，有專門「嫩化技術」，3款雞肉都獲得對0~99歲全年齡層友善的「無齡」標章，肉質細嫩，容易咀嚼。其中「鮮嫩雞胸」選用100%國產雞胸肉，與食品工業發展研究所技術合作，無添加磷酸鹽，利用獨家醃漬液，搭配機器滾打、按摩，軟化肉質，鮮嫩細緻，也獲得中華穀類食品工業技術研究所驗證雙潔淨標章，是全聯首款榮獲雙潔淨標章及銀髮友善認證的雞肉商品，6/7~6/13單盒特價89元。

▲「鮮嫩雞胸」利用獨家醃漬液，搭配機器滾打、按摩，軟化肉質，鮮嫩細緻。（圖／記者林育綾攝）

「鹽麴去骨雞腿排」嚴選國產雞腿肉，以鹽麴滾打醃漬入味，呈現完美鮮嫩的肉質，亦獲得穀研所驗證之雙潔淨標章。急凍鮮物「鮮嫩鹹酥雞」嚴選國產雞肉獨家秘製調味，隧道式急凍鎖住鮮度，將風味與多汁口感再提升，6/7~6/27 單盒優惠價95元，急凍鮮物即日起至6/27，指定精肉品項「任2件現折20元」，等於買2盒只要170元，與原價比對後現省68元！

▲全聯3款雞肉明星商品曝光產線技術，年中慶推出優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲「文昌雞切塊」上架不到半年就熱銷逾幾十萬盒。（圖／記者林育綾攝）

另一隻明星土雞「文昌雞」從2023年獨家導入，其中「文昌雞切塊」上架不到半年就熱銷逾幾十萬盒，足見銷售潛力。而超秦契養的文昌雞，是法國布列塔尼半島雞種與海南文昌雞配種，經15年細心育種，慢慢轉化為台灣本土土雞，外觀最大特色是黑白相間羽毛，帶金黃色羽毛，十分優雅。

▲文昌雞（右）養足16周，比一般肉雞（左）只花5周有更多時間養成，有性成熟雞冠象徵，肉質更優。（圖／記者林育綾攝）

在百座契約農場中，飼養在好山好水的阿里山腳下，入住具備24小時溫溼度調節的雞舍，採低密度放養，有足夠的活動空間，讓雞隻朝氣蓬勃。而飼料配方不只有益生菌，還添加金盞花、葉黃素，為雞隻補充營養素，養足16周，讓雞隻頭好壯壯，皮色金黃、肉質Q彈有嚼勁，也帶有豐富油脂，吃起來多汁，可做成白斬雞、鹽水雞等冷盤料理，也適合燉湯熬煮。6/21~6/27期間，「文昌雞切塊」單盒特價159元。

▲全聯3款雞肉明星商品，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統，年中慶推出優惠。（圖／記者林育綾攝）

▼全聯年中慶，雞肉商品特價，點圖可放大。（圖／業者提供）

●家樂福販售國產雞肉

家樂福對肉品把關嚴謹，進貨多為台灣生產雞肉，整體佔比約為國內83%，進口佔17%。為追求品質把關更精進，從源頭做起，家樂福2017年聯手金豐盛，提供顧客乾淨的無用藥雞肉，上架「舒康雞系列產品」，並於2019年推出「金豐盛真空貼體包裝冷藏雞肉」，解決過去保麗龍包裝肉品容易滲出血水問題，有效延長保鮮期。

家樂福更大幅上架金豐盛全氣冷雞商品，看重「全氣冷式電宰廠」降溫保鮮技術，跳脫以往水冷降溫可能的污染，有效降低生菌數，顧客購買後拆封不須清洗，即可直接烹飪上桌。

「全氣冷式電宰」指的是將屠宰後的全雞，送進總長3850公尺的全氣冷室當中，以0℃冷風降溫3小時，讓全雞的中心溫度從屠後的38℃ 降到4℃ 以下。全程透過設備自動傳輸，能大幅減少人員接觸，提升電宰流程的衛生與品質。

全線搭載智能影像系統，記錄所有生產影像與數據，讓電宰廠也能通過產銷履歷驗證，消費者只要掃瞄包裝上的產銷履歷 QRcode，就能看到金豐盛從飼養、電宰到分切一手包辦，嚴格把關品質。雞肉以冷風降溫、不泡水，肉質除了更新鮮，也不會吸收多餘水分，原汁原味，完美呈現飽滿風味與Q彈肉質。

▼家樂福即日起至6月18日雞肉促銷。（圖／業者提供）

