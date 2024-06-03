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前駐菲代表性騷被彈劾　監委再質疑外交部「藐視函詢」

▲▼監察委員紀惠容。（圖／記者呂晏慈攝）

▲監察委員紀惠容。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

駐菲律賓代表處前大使徐佩勇去年被爆任內性騷擾菲籍女秘書，甚至強吻脫衣，監察院今年5月全票通過彈劾案，移送懲戒法院審理，並糾正外交部。監察委員紀惠容今（3日）舉行記者會指出，監院去年4月函詢外交部時，外交部回應無人申訴因此無法調查，但當時外交部已經知道了，否則為何要把徐調回？是否有點藐視監院函詢？

糾正案文指出，2023年4月間外交部從國安系統得知徐佩勇疑涉職場性騷擾事件後，時任部長吳釗燮4月11日立即要求徐解職返台，但之後外交部並未依規定採取糾正及補救措施。

糾正案文表示，監察院當時亦接獲陳情，內容明確指出徐佩勇對乙女有言語及肢體性騷擾行為，駐菲律賓代表處相關人員也已知悉，因此在2023年4月27日函請外交部查明處理，外交部雖立即指示該駐處提出說明，但菲律賓駐處卻避重就輕，只陳報本案是徐佩勇有些言語上誤會造成乙女心有不悅；外交部則以未接獲申訴為由，仍未啟動調查並採取糾正及補救措施。

糾正案文表示，直到2023年6月9日匿名人士在PTT爆料，甚至揭露被害人的姓名及照片，並經媒體引用報導，外交部始著手積極處置，確實有違失。紀惠容補充，外交部事發後回應被害人尚未申訴，直到被害人申訴後，8月15日才決議性騷擾成立，不過，依照《性別工作平等法》，不管當事人有沒有申訴，雇主知悉後均須進行調查、採取有效措施，使被性騷擾者免於受性騷。

紀惠容指出，本案爆發後，外交部雖陸續辦理宣導及教育訓練，處理此案的陳秘書也有參與，卻毫無自省檢討，在監察院詢問時還強辯：「當妳有聽到時，馬上就跑去跟當事人直接面對面地談論嗎？」、「請問法令有寫得很清楚要馬上立即啟動調查程序嗎？」、「是不是在當天晚上馬上就要跟當事人講：『對不起，妳是不是被性騷擾了？』」她說，這凸顯外交部的宣導及教育訓練成效不足，也有疏失。

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