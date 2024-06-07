超勵志！女高生遭前男友「狂捅15刀」癱瘓　只花1年奇蹟站起來

▲麥蒂森在癱瘓1年後奇蹟站起來。（圖／翻攝Instagram@madisonschemitz、gofundme，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州女高中生麥蒂森（Madison Schemitz）遭前男友持刀狂捅15下後癱瘓，但她沒有因此放棄自己，反而在手術後更加努力復健，僅僅花了1年左右，竟奇蹟似地再次站立與行走，不但重返壘球場，還親自出席高中畢業典禮。

麥蒂森就讀龐特韋德拉高中（Ponte Verde High School），是學校女子壘球隊隊員，2023年6月3日，在一間餐廳外遭到攻擊，同行的母親賈姬（Jacki Roge）、見義勇為的路人肯尼迪（Kennedy Armstrong）也都被砍傷。她被緊急送醫後保住性命，胸部以下卻不幸癱瘓。

凶嫌是麥蒂森的前男友、高中足球隊隊員史賓賽（Spencer Pearson），他在分手後的4個月內曾經試圖尋短，在犯案現場也嘗試自刎卻失敗，住院幾周後轉入聖約翰斯郡立監獄（St. John' s County）。

事實上，攻擊案發生前幾天，麥蒂森的母親就曾向警方通報，史賓賽不斷跟蹤與騷擾女兒，包括跟著她去上學，在她的汽車上留字條，並且在社群媒體上瘋狂騷擾。

時隔1年，麥蒂森5日在Instagram宣布，自己終於再次站起來，「整整一年！我希望能有合適的字詞去形容過去這一年。歷經了所有無法入睡的夜晚、偷偷流下的淚水、永無止境的掙扎，去年非常不容易，但我的心非常充實。」

她感謝一路陪伴的親友、醫護以及當初伸出援手的路人肯尼迪，「我很感激依然活著，並將繼續把每一天當成好好生活與改變世界的機會。如果說我學到了什麼，那就是活在當下，因為無法保證還有明天。還有，『如果你正在經歷地獄，請繼續走下去』，因為事情總會變好的。我非常非常愛你們。我的故事才正要開始。」

至於史賓賽則被指控謀殺未遂等一系列罪名，但全部拒絕認罪。他目前仍被關押在監獄裡，下一次出庭預計是6月11日。