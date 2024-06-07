沒笑扣500！酒店小姐「超鐵血規則」曝光　踩大忌5千掰了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

酒店公關的工作看似光鮮亮麗且輕鬆，一晚能賺進普通上班族幾個月薪水，但背後也隱含各種辛酸。就有網友PO出「公關員工守則制度表」，裡面洋洋灑灑列出29項規定，若未遵守就會扣錢，其中犯了兩大忌，甚至一次扣到5000元。

網友日前在「爆廢公社」發文提到，「看了一下我朋友酒店上班的制度，真心覺得現在的八大小姐好辛苦，是要多會賺錢才有辦法補被扣錢的速度。」

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從守則表可見，公司嚴格規定不能遲到、不能私自離開、要配合客人、服務到位、禁穿拖鞋、要注意補妝；上台時不能吃口香糖、叼菸等，罰金則從200-3000元不等。

▲公關員工守則表。（圖／翻攝自爆廢公社）

其中，有兩大忌一次罰5000元，第一是在公司內講八卦，不論是任何小姐或客人的私事；另一個則是在包廂內無故擋別的小姐的點檯、鎖台全場勾出。另外，如果上班狀態不好、不Call客人，則會直接被放下班或擋時間。

對此，網友們紛紛驚呼，「不容易耶！好嚴格」、「各行各業都不容易」、「這才是專業」、「扣錢不符合勞基法啦！應該告到勞工局」、「真的嚴格，高報酬OK的」、「這店應該很高級」。