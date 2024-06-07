臨清獅貓「鴛鴦眼」萌翻天！　起源竟與運河文化有關

▲「臨清獅貓」是山東臨清的三大寶之一。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／山東報導

「臨清獅貓」是山東臨清的三大寶之一，其中以一隻藍眼、一隻黃眼、白毛拖地的「雪獅子」最受歡迎，當地也成立了專門的基地進行保種和繁育工作。而臨清獅貓的背後，其實離不開當地悠久的運河歷史，令其成為古絲綢之路上東西方物種交融的結晶。

▼一隻藍眼、一隻黃眼的品種被稱為「鴛鴦眼」獅貓 。（圖／記者蔡儀潔攝）

純種的臨清獅貓毛髮濃密如瀑，細密如絲，頸背部毛長達4至5公分，也有黑白相間等品種，身體強壯、抗病力強，且性格溫婉，對主人有較強的依賴性。

臨清獅貓保種繁育基地負責人張士軍介紹，臨清獅貓還象徵祥瑞吉祥，加上其珍貴的特性，過去也常貢到宮中，明嘉靖皇帝就曾在西苑永壽宮寵養一隻獅貓。

▲臨清鈔關佔地東西長130公尺、南北寬96公尺 。（圖／記者蔡儀潔攝）

追溯臨清獅貓的起源，不得不提地當地的運河文化。臨清位處山東西北邊陲，在京杭大運河南北之間，是十分重要的運輸樞紐。現有僅存的一處運河鈔關就位於臨清老城區，其在明朝時位居八大鈔關之首，佔全國稅收的四分之一。

連同四面八方的臨清，在明朝嘉靖至萬曆年間商業繁榮經濟鼎盛，大批歐洲、阿拉伯等地的商人來此地做生意，而他們帶來的波斯貓與當地家貓所生下的小貓，腮部與頭部毛長柔軟，貌似威風凜凜的獅子，所以稱為獅貓。

▼ 鈔關內的公堂舊址 。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今臨清獅貓備受市場歡迎，價格落在千元至萬元（人民幣，下同）不等。張士軍指出，鴛鴦眼的白獅貓價格則更高，最貴的一隻達到16萬元（約新台幣68萬元）。

價高的背後是因為臨清獅貓繁育能力較弱。張士軍表示，臨清畜牧局90年代曾統計的，獅貓約有2000多隻，進入2000年後數量大減，品質很好的更是稀少，因此展開相關保種工作。

▲臨清獅貓小奶貓 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據介紹，臨清市畜牧獸醫局2005年開始對獅貓品種資源進行保種和繁育開發，2018年租賃場地，聯合社會臨清獅貓養殖者，成立臨清獅貓保種開發協會，建立了臨清獅貓展示基地，主要負責5大工作，分別為擴大臨清獅貓種群、培育選育臨清獅貓品種品系、對群體養殖臨清獅貓進行試驗研究、對外宣傳臨清獅貓文化及整合社會資源，共同打造臨清獅貓品牌。

張士軍指出，該基地目前有300隻種貓，貓咪繁育困難且日常照顧繁瑣，像照顧小孩一樣，畢竟牠們是寵物而非一般動物，經過多年努力，基地在2016年5月28日擁有了屬於自己的第一代純種貓血統證書。臨清獅貓如今銷往南韓等國，也有賣到台灣，今年就接待了來自台灣的客人。