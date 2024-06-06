非法蒐購廢塑料發現太虧了　100噸堆積風化污染...駭人空拍照曝

▲保七總隊查獲假冒環保公司非法蒐購廢塑料，查扣100噸廢料，堆積風化污染空氣。（圖／保七總隊第三大隊第二中隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

位在彰化的再生塑環保公司林姓負責人，四處向農民蒐購廢棄農業塑膠膜及廢塑膠袋，打算透過再利用製程抽取塑膠粒銷售獲利，不料算一算發現成本太大，無利可圖，為了分散風險，在台中、嘉義等地堆放，總重約100公噸，廢塑料長久曝曬在外，會因風化而碎裂，飄散空中，污染空氣，保安警察第七總隊去年獲報查扣，林嫌等8人在今年4月已依違反廢棄物清理法起訴。

再生塑和弘博2家公司並未具有環保相關執照，但林嫌等人仍以回收再利用名義，向農民蒐購廢棄香菇太空包、寶特瓶等廢棄塑料，先是堆置在台中市龍井區承租的廠房，打算抽取塑膠粒銷售獲利，後來發現再利用的成本昂貴，無利可圖，100噸廢料全棄置在廠房內。

台中市政府環保局去年獲報前往稽查發現違法堆置後，林嫌等人擔心東窗事發，趕緊將所有廢料移往清水區及嘉義縣竹崎鄉等地廠房堆置。

保安警察第七總隊第三大隊第二中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心、台中市環保局等單位，去年4月兵分多路，前往新竹縣、台中市、彰化縣及台南市等地搜索及稽查，當場查獲100公噸廢棄物及堆高機2台。

台中地檢署今年4月18日偵查終結，將林嫌等8人依違反廢棄物清理法第41條第1項、46條第3款及第4款等罪嫌起訴。