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社會 社會焦點 保障人權

女攀登雪山高山症發作　警消即刻救援！聯手背下山送醫

▲▼一名女性山友攀登雪山途中高山症發作，警消聯手出動救援，輪流背負傷患下撤送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲一名女性山友攀登雪山途中高山症發作，警消聯手出動救援，輪流背負傷患下撤送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

一名女性山友昨(2日)攀登雪山途中突然出現高山症反應，同行山友向警消求助，救難人員冒著黑夜低溫於昨天深夜接觸傷患，消防人員檢傷後，輪流背負傷患下撤，於今(3日)凌晨返抵登山口，將傷患送宜蘭博愛醫院救治。

保七總隊第五大隊表示，昨天接獲台中市政府消防局通報，有一名女性山友在雪山7K因高山症反應，四肢無力、頭暈嘔吐且血氧濃度低下，同行山友陪同緊急前往369山莊臨時營地，使用加壓艙緩解症狀，由於該山友身體不適無法行走，請求協助。

▲▼一名女性山友攀登雪山途中高山症發作，警消聯手出動救援，輪流背負傷患下撤送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

第五大隊立即派遣武陵小隊警員配合雪霸國家公園管理處武陵管理站巡山員，會同臺中市政府消防局第二大隊梨山消防分隊共同前往救助，冒著黑夜低溫於22時在369山莊接觸傷患，消防人員檢傷後，輪流背負傷患下撤，於今(3日)凌晨返抵登山口，將傷患送宜蘭博愛醫院救治。

保七總隊呼籲，雪季前往登山前應攜帶雪攀三寶冰斧、冰爪、岩盔，並攜帶足夠禦寒衣物、照明設備、定位及通信器材（衛星電話）等，事先下載離線地圖；登山前應衡量自身健康及體能狀況，切勿勉強登山，以免憾事發生。遇到高山症最有效的解藥就是：下降高度！

▲▼一名女性山友攀登雪山途中高山症發作，警消聯手出動救援，輪流背負傷患下撤送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼一名女性山友攀登雪山途中高山症發作，警消聯手出動救援，輪流背負傷患下撤送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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