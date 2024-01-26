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社會 社會焦點 保障人權

7工人修剪路樹「車進保安林砍相思木」　每人分1100...恐判7年重刑

▲▼警方查獲承包修剪路樹包商竊取國有林地相思木變賣，同夥7人每人分得1100元，恐面對7年重刑。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼警方查獲承包修剪路樹包商竊取國有林地相思木變賣，同夥7人每人分得1100元，恐面對7年重刑。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

保七總隊第五大隊接獲通報，有包商利用承包路邊修剪樹木工程之便，以工程車作為掩護，進入國有保安林地盜取相思木並運載變賣牟利，查獲已被盜伐相思木3220公斤，變賣後同夥7人每人分得1100元，全依涉犯森林法移送法辦，卻可能面臨7年重罪。

保七總隊第五大隊接獲林業及自然保育署臺中分署通報，懷疑有其他單位承攬整理路樹之工人，覬覦國有保安林地上之相思樹價值，利用承包路邊修剪樹木工程之便，以工程車作為掩護，進入國有保安林地盜取相思木，再變賣牟利等情事。

▲▼警方查獲承包修剪路樹包商竊取國有林地相思木變賣，同夥7人每人分得1100元，恐面對7年重刑。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查後發現，高姓嫌犯等7人於去(112)年12月初在臺中市神岡區承包路邊修剪樹木工程，發現道路旁小徑內有樹徑逾60公分相思樹，地處偏僻且極易竊取搬運，遂萌生歹念，進入國有保安林地砍伐2株相思樹後搬運至工程用大貨車上，隨即載往苗栗縣的碎木場變賣獲利朋分，2株相思樹總重3220公斤，販賣所得7千多元，每人分得約1100元。

全案7人依涉犯森林法52條移送台中地檢署偵辦，可能面臨1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上2000萬元以下罰金。

警方呼籲，保安林地上林木具有涵養水源、保護土壤流失的功能，非經主管機關同意不得修剪砍伐。另臺灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為私有，民眾若有發現破壞國土山林之情資，可立即向警察機關110報案或透過林業及自然保育署「保林專線」(0800-000-930)通報，共同保護臺灣珍貴的自然環境及資源。

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