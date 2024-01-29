北海岸慘淪垃圾場飄惡臭！保7警苦守1年蒐證　無良父子檔落網

記者黃宥寧／台北報導

誇張！士林地檢署指揮保七總隊第三大隊，發現「潔寶清潔公司」雖領有環保核發乙級廢棄物清除許可證，但無設立核可轉運站或貯存場，而惡劣的廖姓負責人將收取的垃圾，直接露天存於新北市石門廠區，民眾因大量生活廢棄物散發出惡臭，不斷陳情，警經1年蒐證將人移送。檢方日前偵結，依廢棄物清理法等罪，將廖姓男子等4人起訴。

▲清潔公司以「合法掩護非法」模式，亂倒廢棄物破壞北海岸一帶及石門森林山坡地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

潔寶清潔原領有新北市環保局核發乙級廢棄物清除許可證，但未設立核可的轉運站或貯存場，竟將新北市淡水、三芝、石門、金山等一帶社區及餐廳生活垃圾，露天貯存於石門廠區，因大量生活廢棄物散發出惡臭，不斷遭民眾陳情，至此新北市環保局查獲數次後即廢止該公司清除許可。

豈料，廖姓父子及合夥人隨後成立展潔公司雖領有乙級廢棄物清除許可證，卻仍重蹈覆轍，再次將大量社區及餐廳等生活垃圾，貯存於新設地點新北市石門山區樹林內。

經保七總隊第三大隊長達1年蒐證後，確認展潔公司非法貯存廢棄物外，也發現未領有清除許可的潔寶公司及良勤土木包工業，非法清除廢棄物至石門山區樹林內的貯存場。

去年3月2日檢警針對3家公司及2處非法貯存廢棄物場執行搜索，並開挖石門山區樹林內貯存點，當場查獲有掩埋磚頭、混凝土塊、磁磚、廢塑膠等營建廢棄物，當天將廖姓犯嫌等人帶回士林地檢署。

▲不法業者以「合法掩護非法」模式，亂棄廢棄物破壞北海岸一帶及石門森林山坡地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

51歲廖男坦承犯行，指出清運福容大飯店等處產生的廢棄物後，載到梅山等土地存放，而原潔寶公司被撤銷清運許可證，將名下車輛過戶至展潔公司，繼續清運垃圾至焚化爐傾倒；其47歲胞弟指出，父親是良勤工業實際負責人，他曾派員工開車去收回收物，也讓司機推放混凝土、廢磚塊後，掩埋填平；8旬廖父不僅全認，更指出自己知曉尖子鹿土地是保育山坡地。

士林地檢署偵結，依非法提供土地堆置廢棄物，非法貯存、清除及處理廢棄物，私人山坡地擅自開發、占用致水土流失未遂等罪嫌，起訴廖姓父子等4人，6名員工緩起訴處分，各支付1至5萬元不等緩起訴處分金並接受法治教育課程。

對此，保七總隊呼籲各清除業者及處理業者勿便宜行事及心存僥倖，凡走過必留下痕跡，非法處理及貯存廢棄物除面臨最高5年以下有期徒刑刑責外，得併科新台幣1500萬元以下罰金重罰嚴懲，破壞森林山坡地等環境，亦得處5年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金，同時仍負起環境復原責任及追繳不法利得，將得不償失。