觀霧小隊2天接3起救援電話！山友腿抽筋…親自護送揹下山

▲保七警方接連接獲多起山域求救報案，圖為大腿抽筋的陳姓山友。（圖／警方提供，下同）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林公園附近近期發生多起山域救援事故，保七總隊第五大隊觀霧小隊員警獲報後，會同雪霸國家公園管理處及林業署新竹林務分署人員趕往救援，通力合作，安全護送傷者回到觀霧小隊初步處理後，由救護車或友人陪同下山回家。

警方指出，17日下午2時郭姓男子報案指出，他與兒子2人一起登山，但卻不慎於南比林山三角點附近與兒子走失，因無法聯繫，只好請求救援。搜救人員於下午4時15分在南比林山鞍部步道下方尋獲失蹤郭男。17日晚間7時，又接獲一名羅姓民眾報案，表示於大霸尖山登山步道2.3K處腳抽筋無法行走；18日又接獲另名陳姓山友求救，指稱檜山巨木群步道3.4K處大腿抽筋難以行走、體力不支，請求協助救援。關務小隊獲報後均出動人員前往搜救，並以人力揹負及攙扶協助山友脫困。

保七總隊呼籲，喜愛爬山的人，不宜獨自一人，要關心自己的登山安全，在登山健行前應先評估自己的能力，先行訓練，在出發前，須做好準備功課，爬山過程不僅是單純享受當下的放鬆，隨時留意各項安全也是不能鬆懈的事情。

▼郭父因聯繫不上兒子因此撥打電話求救。

▼羅姓民眾晚間在大霸尖山登山步道因腳抽筋而無法行走。