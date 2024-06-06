26%國三生「每天滑社群4小時」　調查：過曝世代手機離身就焦慮

▲針對近萬名學生調查顯示，34%學生手機一離身就焦慮。（圖／門諾醫院提供）

記者許敏溶／台北報導

手機已經成為民眾生活中不可或缺的3C產品。根據一份針對近萬名10到15歲學生的調查顯示，34％學生手機一離身就焦慮，26％國中九年級會考生日花4小時以上使用社群媒體。但在現實生活中，28％兒少遇困難時找不到大人幫忙，「同學」成最主要求助對象；每10人有超過3人因為害怕失敗，寧可不嘗試，顯示學生尚待建立這時代必備的「心理韌性」軟實力。

《親子天下》今天發表全台第一次，針對近萬名10到15歲學生的「過曝世代中小學生心理韌性問卷調查」結果，該問卷在今年3到4月執行，發放問卷到全台22縣市共499所國中小，最後回收9464份有效樣本。受訪學生在2008到2013年間出生，現就讀國小五年級到國中九年級。這群學生在「班班有大屏、生生用平板」的數位環境中上課，被稱為「過曝世代」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

調查顯示，高達87％學生擁有自己手機，且年級愈高，擁有手機的比率也愈高。有人在問卷開放題中提到，「遇到困難時，最先向手機求救」，34％學生手機離身時會焦慮，且年紀愈大愈焦慮，九年級生焦慮比率高達43％，是占比最高的年級。

此外，Instagram等社群媒體，已成為「過曝世代」經營人際關係主流管道，統計結果顯示，19％學生，每天在學校上課7至9個小時之外，平均還花超過4小時使用社群媒體。面臨國中教育會考的九年級生，重度使用比率尤高，約每4人就有1人，每天花超過4小時使用社群媒體，比例為26％。

而從虛擬世界回到現實，調查發現校園現場學生無動力學習。全台僅31％中小學生喜歡上學。九年級生不喜歡上學達到47％，顯示年紀愈大愈不喜歡上學。

另調查也發現，學生壓力隨年級漸升。全台36％學生覺得「當一個學生壓力好大」。若將壓力分類，56％認為主要壓力來源是學業，其次依序是家庭、自己和人際關係。45％在問卷上主張「學習不等於考試」。