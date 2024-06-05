王義川稱「手機定位比對人流」　新黨號召一人一狀告《個資法》

▲新黨副發言人游智彬(左二)號召一人一狀，控告民進黨政策會執行長王義川違反《個資法》。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨政策會執行長王義川上個月爆料，從手機定位可分析出，立法院外青鳥活動人流，與民眾黨在民進黨部外的遊行群眾沒有重疊，引爆在野黨質疑政府監控人民手機，新黨副發言人游智彬認為，自己的個人資料也因此被王義川非法取得，5日到台北地檢署控告王義川涉嫌違反《個資法》，並號召民眾「一人一狀」參與提告。

王義川5月27日在三立電視台的「新台灣加油」節目中爆料，表示透過手機訊號定位，分析當周在青島東路周遭，抗議《立院職權行使法》修法的陳抗群眾年齡，與之前太陽花學運群眾沒有重疊。

當時也參與節目錄影的國民黨立委陳玉珍事後質疑，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退。「這比查水表還恐怖」。三大電信業者則紛紛聲明自清，表示沒有與王義川有接觸或業務往來。

因王義川的發言引來民眾個資外洩疑慮，台北地檢署5月29日主動分他字案，了解有無違反《通訊保障及監察法保法》情事，案件尚無明確被告。而電信主管機關NCC則出面解釋，行動通信業者目前主要提供給政府機關使用的，是特定時間、地點的基地台信令資訊，都已去識別化處理，在確保無法直接或間接識別特定個人資料前提下，進行大數據分析。

游智彬表示，自己在5月21日、24日、28日、31日都曾去過立法院旁的青島東路，懷疑自己的手機訊號所含個人資料，也被拿去用來分析，因此以被害人身分，控告王義川涉嫌違反《個資法》，游智彬並呼籲當時有到青島東路附近的民眾，可以向他索取自訴狀，一人一狀讓義務律師幫忙控告王義川。