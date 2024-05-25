曾說「夠強就不用表態」　苦苓突道歉：還是能喜歡外國樂團五月天

記者曾筠淇／綜合報導

中國官媒央視22日在微博喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，不少台灣名人都轉發此文。雖然五月天阿信並未轉發，但他在演唱會上脫口「我們中國人」後，此話迅速登上微博熱搜，也引起大量討論。對此，知名作家苦苓突然發布道歉啟事，並說大家還是可以喜歡「『外國樂團』五月天」。

央視22日在微博發文，寫下「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條」、「祖國統一勢不可擋，中國終將實現完全統一」。包含侯佩岑、楊丞琳、陳妍希、歐陽娜娜、張韶涵、楊宗緯、王以綸等多名台灣藝人都轉發文章，並寫下「中國終將實現完全統一」、「台灣必將回歸祖國的懷抱」。

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▲五月天鳥巢開唱。（資料照／相信音樂提供）

就有中國網友製作了表格，一一點名哪些台灣名人未轉發，其中也包括五月天阿信。雖然阿信未轉發，但他在鳥巢演唱會上，脫口「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」。此話一出，讓大票中國歌迷感到開心；至於台灣網友，則透過社群討論此事。

稍早苦苓就突然發布「道歉啟事」，他之前曾在電視上說，「只要你實力夠強、市場夠大，就不用像歐陽娜娜、楊丞琳之流，要被迫表態效忠祖國，例如五月天就是。」但實際上並非如此，原來五月天同樣靠中國「賞飯吃」、自稱「我們中國人」。

苦苓直言，很抱歉高看他們或小看共產黨，所以他收回之前說過的話，大家依舊可以喜歡「『外國樂團』五月天」，畢竟五月天也只是為了混北京烤鴨吃。

隨著台灣名人紛紛表態，陸委會副主委兼發言人梁文傑23日在記者會上表示，每一個藝人可能都有自己的立場，也有為了「現實生活」所不得不的作為，只是在做這一些作為的時候，希望這些人能夠考慮一下培養他們的地方的人的心情、考慮一下自己出生的地方。