失業男騎單車犯案！先搶女學生手機再偷保全手機　女警眼尖逮人

記者邱中岳／台北報導

北市大同區5日清晨6時許發生一起搶奪案，1名女學生上課途中，遭1名騎紅色單車男子尾隨並趁機搶走手機，警方獲悉後展開追查，事隔不到1小時又傳出有大樓保全手機遭竊，比對監視器為同一人，大同分局各派出所動員警力搜查，女警認出「紅鐵馬」立刻上前逮人，並順利找回2支手機歸還失主。

警方調查，38歲游姓男子近期失業心情不佳，從新北市三重區住處騎著紅色的腳踏車到北市大同區閒晃，下台北橋行經民權西路、承德路口，撞見1名正在走路的15歲女學生。

▲失業男心情不好，清晨搶奪女學生手機，半小時又偷走保全手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

游男尾隨女學生，從背後搶走價值約7000元的三星手機後逃逸，他繼續沿路尋找作案目標，經過30分鐘後，又在北市大同區承德路2段一棟大樓，鎖定83歲的陳姓保全，將陳放在桌上的三星手機（價值約2萬元）偷走。

警方陸續接獲報案電話，立刻動員大同分局派出所多名警力先調閱監視器確認嫌犯特徵以及身份，並動員警力出外攔截圍捕，追查嫌犯下落。

▲失業男被女警認出，還企圖將女警擠倒逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，其中1名女警在重慶北路2段、重慶北路2段57巷口，發現1男子特徵與嫌犯吻合，又騎乘紅色鐵馬，立刻上前將人制伏，並通知線上警力支援。

警方順利在游男身上搜出女學生以及保全的手機，訊後依照竊盜、搶奪罪嫌將游男移送地檢署偵辦。