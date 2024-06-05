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黃仁勳大放送！有NVIDIA顯卡「1福利爽領」　玩家嗨：吾黃萬歲

▲NVIDIA執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「AI教父」黃仁勳人格魅力爆棚，還實力寵消費者！有網友發現，有輝達顯卡的用戶，可以免費領3個月Xbox Game Pass會員資格，驚喜不已，話題瞬間引發熱議，「謝謝老黃」、「吾黃萬歲萬歲萬萬歲」、「老黃我大哥，以後誰說老黃壞話，我們不認識」、「霸氣！」

有網友3日在PTT的C_Chat板發起閒聊，文中貼出輝達官網連結，指出黃仁勳要給輝達顯卡用戶3個月Xbox Game Pass會員，「用N卡10系列以上的都可以領，但要裝GeForce Experience 或 NVIDIA APP。」

從原PO附上的連結可以看到公告，「GeForce Rewards：自 6 月 4 日起免費獲得 3 個月的 PC Game Pass」，內容指出「我們與 Xbox 合作，從 6 月 4 日開始，為 GeForce 玩家提供 3 個月的免費 PC Game Pass 存取權！」只要玩家有GeForce GTX 10 系列或更新的桌上型電腦、筆記型電腦，並註冊、下載打開 GeForce Experience 或 NVIDIA APP測試版，就能兌換 PC Game Pass GeForce Reward，活動為 6 月 4 日早上六點開始，至 7 月 5 日凌晨 12 點結束。

詳細兌換方法如下：

1.登入、註冊NVIDIA帳號。

2.下載、安裝「GeForce Experience」或「NVIDIA APP」測試版，或前往「GeForce NOW Rewards」。

3.登入NVIDIA帳戶，點進兌換區。

4.選擇PC Game Pass GeForce獎賞。

看到貼文後，大批網友紛紛嗨翻，「老黃最近是賞錢賞上癮了」、「太爽了吧」、「啥？？？？這麼好的嗎」、「3個月剛好有覆蓋到暑假，學生賺爛了吧」、「謝黃爸爸。」不過，也有網友補充，「看下面小字，好像只能用在新帳號。」還有人開玩笑，「發現遊戲跑不動又去買新的顯卡，聰明。」

Xbox Game Pass由微軟Xbox所提供有關於電子遊戲的訂閱服務，目前由旗下Microsoft Gaming部門持有，有《極限競速：地平線 5》、 《Minecraft》等經典遊戲可下載和暢玩。

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