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大陸 大陸焦點 特派現場

周大福否認關廠　強調只是「遷移部分生產部門」

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

知名珠寶集團「周大福」位於深圳的工廠近日傳出突然關閉，多名員工遭到遣散。對此，周大福5日發出聲明強調，集團決定把深圳廠區部分生產部門遷往廣東順德廠區，涉及調整的業務佔集團在深主體業務比重較小，不存在停工停產情況。

周大福在聲明中提到，為進一步調整企業資源配置，提升運營效率，集團決定對深圳廠區部分部門進行調整與重新規劃，以及把深圳廠區部分生產部門遷往廣東順德廠區。

周大福指出，涉及調整的業務佔集團在深主體業務比重較小，不存在停工停產情況。此次部分調整不會影響集團業務及對中國內地，尤其是大灣區的長遠投資。

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

周大福強調，「在業務調整過程中，集團一直與受影響的員工保持良好和緊密的溝通，在合法的基礎上有序處理員工的勞動關係和作出補償。」

周大福還說，「周大福珠寶深耕內地市場將近一個世紀，目前在內地已經開設七千多間門店，業務一直保持穩定增長勢頭，我們將繼續與祖國同頻共振，共同發展。」

周大福一張「停工待產」的通知近日在網路上流傳，通知中提到，因市場環境變化，基於公司發展戰略調整、業務生產轉型需要，周大福股東已決定將北山工廠的生產製造業務進行遷移及相關生產線、設備、原材料等資產轉移。

通知中還指出，基於前述客觀情況，公司接下來無法進行正常製造安排。周大福深圳工廠的生產製造業務於2024年6月1日開始停工停產，6月1日起，生產製造部門（高級珠寶部、鑲嵌部、油壓部、C2M實驗中心）員工開始放假待崗。

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

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