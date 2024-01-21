美商科慕鹽酸管線破裂汙染　害大堀溪魚屍遍佈！最高罰600萬

▲關廠的美商科慕公司因管線破裂，污染大堀溪。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

已於去年關廠的美商台灣科慕公司不但爆出勞資爭議及工安意外等事件，近日又因該廠鹽酸管線破裂外洩，導致緊鄰廠區的大堀溪魚屍遍佈慘不忍睹。桃園市政府環保局獲報派員稽查確認，依違反「水污染防治法」並依規定告發，最高可處600萬元罰款。水務局則派員清理死魚，後續將向科慕公司求償清理死魚費用。

▲▼魚屍遍佈河面造成當地生態浩劫。（圖／民眾提供）

桃園市環保局日前獲報，疑似台灣科慕廢水處理區有鹽酸洩漏，造成緊鄰大堀溪出海口魚群死亡，分別於19、20日派員稽查，認係該廠廢水設施調整慢混池pH的藥劑鹽酸管線破裂，導致疏漏的鹽酸及噴灑的消防水外洩，廠方未於事故發生後3小時內通知當地主管機關，環保局已責成業者於疏漏處盡速全面圍堵，及大堀溪出海口沿岸的死魚盡速清理完成。

當地市議員吳進昌抨擊，科慕公司罔顧員工權益無預警關廠，急著撤廠衍生勞資糾紛，在拆除反應爐防火磚時2工人遭磚砸死工安意外，如今又違法排放廢水造成溪水污染魚類大量死亡破生態環境。他呼籲中央及地方民代不分藍綠白正視此案，共同監督政府相關部門處理科慕撤廠後續，務必從嚴處理，別讓RCA禍害桃園汙染事件重演。