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黃仁勳颳夜市旋風！他求問全台「此生必逛夜市」　北中南答案曝光

▲▼黃仁勳帶著一群重量級人物到訪寧夏夜市，吃蚵仔煎當消夜。（圖／寧夏夜市觀光協會提供）

▲黃仁勳近日在台灣掀起夜市旋風。（圖／寧夏夜市觀光協會提供）

網搜小組／趙蔡州報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳近日在台灣掀起夜市旋風，有一名網友在批踢踢好奇詢問，大家覺得「哪一個夜市是全台灣最頂，此生一定要逛的夜市」，貼文一出立刻引發網友熱烈留言。

網友在批踢踢以「全台灣最頂的夜市在哪裡」為題表示，黃仁勳在台灣颳起一陣夜市旋風，他認為台北市士林夜市、台中市逢甲夜市、高雄市六合夜市，是北中南三大夜市霸主，但大家覺得「哪一個才是全台灣最頂、此生一定要逛的夜市呢？」

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▲▼黃仁勳掀夜市旋風 他問哪處此生必逛？網推南部1觀光夜市：白天也能逛。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友留言。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，其中北部夜市最多人點名「寧夏夜市」，有人說，「寧夏小，但比較精緻」、「寧夏一生推」、「沒有去過寧夏，別說你來過台灣夜市」。另外饒河夜市、南機場夜市也一樣值得逛。

中部地區有網友推薦斗六及旱溪夜市，有人說，「台中首推旱溪夜市」、「以前的斗六人文夜市」、「斗六夜市確實不錯」、「北寧夏，中旱溪」、「北部南機場，中部旱溪、斗六」。

南部地區推薦的夜市比較不統一，各地的夜市都有網友點名，「屏東觀光夜市，白天也有店家開，東西便宜又好吃」、「嘉義文化路夜市」、「武聖夜市」、「南部怎麼樣也是瑞豐吧」、「南部推大東、瑞豐」。

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