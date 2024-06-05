受訓消防替代役餐廳「突抓狂打人」　人群中飛踢還怒摔板凳

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣竹山鎮消防署訓練中心5日爆發替代役鬥毆事件，2名替代役男5日中午用餐時因口角衝突，突然在餐廳中大打出手，砸椅子、飛踢等招式接連上演，其他人見狀趕緊上前勸架。消訓中心指出，經查是其中1位役男因精神狀況不佳而出手，打架鬧事的役男除了會追究責任外，也將送回成功嶺加強訓練及輔導。

消防替代役今年首次集中到南投竹山消防署訓練中心進行4周專訓，然而由於替代役男社會情形參差不一，且課目訓練強度大，生活上遭嚴格管理，導致部分役男難以承受、情緒不穩，先前才發生役男結訓鬥毆，以及有役男吞洗碗精、洗衣精送醫等事件，沒想到本月5日又發生打架事件。

網路上曝光的影片可以看見，事件發生在消防署訓練中心的餐廳中，一名身穿紅色背心的替代役男在人群中高舉板凳朝人猛砸，另一名身穿藍色背心的替代役男則是朝旁邊的管理人員單腳飛踢，許多人眼見衝突越演越烈，趕緊上前拉住2人，不讓2人繼續動手，還有人不斷高喊「不要打架」。

▲消防役男餐廳打架，飛踢還摔板凳。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

消防署訓練中心表示，事件發生在5日中午12點10分左右，2名役男剛在餐廳打完飯，飯都還沒有吃一口，2人就一言不合爆發衝突，率先動手的役男原本就有情緒問題，才會情緒失控打人，所幸經管理幹部及時制止，衝突未造成任何人受傷，情緒失控的役男事後已經送醫治療。

消訓中心指出，打架鬧事的役男除了將追究責任、進行適當懲處外，也會送回成功嶺接受1至2個月輔導及加強訓練。