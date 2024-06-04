馬路相遇當街殺死3人！遇害者身上插著「超長鐮刀」　行兇動機曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友5月31日下午發布影片稱，河北保定市曲陽縣一地發生打架鬥毆事件，疑有3人被砍殺。6月1日上午，河北省曲陽縣委宣傳部表示，事件致3人傷亡，犯罪嫌疑人已被警方抓獲。影片顯示，兇手用鐮刀眾目睽睽下砍殺3人，其中一人身上還插著一把長長的鐮刀，畫面極度血腥。

▲河北漢用鐮刀當街眾目睽睽下斬殺3人。（圖／翻攝自影片）

據《多彩貴州網》報導，社交平台上的一段影片中，一名穿深色上衣的男子手持鐮刀追趕一名著白色短袖的男子，白衣男子沿著路邊逃離時被停放的摩托車絆倒，深衣男子趕上來在白衣男子腿部連砍幾刀。白衣男子先是用腳抵擋，後用雙手抓住鐮刀，深衣男子持刀刺向白衣男子，連刺幾刀後逃離現場。

另一段影片中，有3人躺在街邊馬路上，其中，一白衣男子仰面倒在一個垃圾桶旁，身上插著一把鐮刀，對面停著一輛警車；另一人倒在馬路旁，還有一名身穿紅色褲子的人側躺在馬路中間。

河北保定市曲陽縣公安局發布通報稱，5月31日上午11時許，曲陽縣燕趙鎮寺留營村發生一起刑事案件，犯罪嫌疑人竇某某被警方當場抓獲，已被依法刑事拘留。

經查，竇某某與馬某某因經濟糾紛在電話中互相辱罵對方，後在本村街上相遇，竇某某持刀致馬某某等3人受傷，傷者被緊急送醫，經搶救無效死亡。目前，案件正在進一步偵辦中。