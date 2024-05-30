　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國際特赦組織重視台灣憲法法庭結果　司改會預推特赦草案

▲國際特赦組織台灣分會發布2023全球死刑報告，與會者有台灣廢死聯盟執行長林欣怡（右一），國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎（右二），監察委員高誦誠（中）和民間司法改革基金會副執行長李明洳（左二）。（圖／記者陳詩璧攝）

▲國際特赦組織台灣分會發布2023全球死刑報告，與會者有台灣廢死聯盟執行長林欣怡（右一），國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎（右二），監察委員高誦誠（中）和民間司法改革基金會副執行長李明洳（左二）。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

國際特赦組織台灣分會今（30日）舉辦「2023全球死刑報告發布座談會」分析國際趨勢。國際特赦組織死刑法律暨政策遊說顧問 Chiara Sangiorgio講述全球死刑報告，提到「有些國家持續開始推出廢死法案，例如辛巴威，而台灣憲法法庭討論也是國際關注焦點」，同場與談人台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡拿出死刑犯於憲法法庭後所寫的信，內容感謝為死囚爭取人權的人，不論大法官最後的結論為何，仍舊感謝。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎提到，「國際特赦組織每一年都會針對全球的死刑判決以及執行的狀況發布報告，其中很可惜的是，每一年的報告中都不斷地提到台灣。在今年的報告中提到，在去年大選的競選過程中，死刑仍舊受到操作，去年台灣也有3起死刑判決。」

國際特赦組織死刑法律暨政策遊說顧問Chiara Sangiorgio介紹報告分析，提到：「2023年有16國執行死刑，是國際特赦組織有紀錄以來的最低數字，這份報告也觀察到辛巴威等國家開始撰寫跟推出廢死法案。另外，台灣憲法法庭針對死刑的辯論跟挑戰，是廢死團體們非常關注的事」。2023年全球死刑報告中提到，全球新增的死刑判決數增加20%，總數為2428件。全年有16個國家執行死刑。

▲國際特赦組織29日公布2023全球死刑報告，2014年到2023年過去10年判死刑以及處死的統計資料。（圖／記者陳詩璧製）

與談人、台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡提到：「對於廢死聯盟來說，近年來的憲法解釋中，人性尊嚴的絕對保障已經是確立的憲法原則，生命權和人性尊嚴當然不可能切開來看，所以死刑必然違憲」，林欣怡接著說，死刑存廢的議題，在台灣已經有將近100年的討論，它的基礎是跨黨派，現在的問題是，我們要如何往前走，才能夠達成廢除死刑的目標，那我們要思考的事情是，台灣要如何做才是最好的。

林欣怡最後拿出死刑犯在憲法法庭結束後寄來的信件，內容提到「身為一個罪大惡極眾人皆曰可殺的死刑犯，原本只能縮在陰暗的角落等待最後槍響時刻的來臨，無力與命運對抗，是你們的出現帶來了溫暖，也帶來了希望，使我有了力量在瀕死的壓力下撐了過來不致崩潰，更從你們的理念中學會了珍惜生命尊重生命，足以反思，以前的自己，不珍惜自己的生命也不尊重別人生命的行為是多麼的可惡及愚蠢。」

▲廢死聯盟執行長林欣怡拿出死刑犯在憲法法庭後寄給她的信，內容提到，「不管大法官最後作出怎樣的判決，都無減這份感謝之情」。（圖／記者陳詩璧攝）

▲廢死聯盟執行長林欣怡拿出死刑犯在憲法法庭後寄給她的信，內容提到，「不管大法官最後作出怎樣的判決，都無減這份感謝之情」。（圖／記者陳詩璧攝）

民間司法改革基金會副執行長李明洳提到：「在前後兩任的總統期間我們為救援中的死囚邱和順、王信福所提出的特赦呼籲都完全沒有回音，因此在赦免的法制上，司改會這個月底會提出草案。希望屆時國內跟國際社會可以支持。」

最後，李明洳說：「民間團體今年也會跟往常一樣組成聯盟，監督大法官的提名跟審查程序，也會呼籲立法院理性、完善地進行審查，使監督台灣法治、人權運作的齒輪可以持續運轉。」

相關新聞：

2023年全球死刑執行總數1153人　國際特赦組織：2015年來新高

死刑　刑？不行？

ET快訊
快訊／23:52規模5地震　最大震度3級
雪碧曬「透視激凸」照　暗諷陳沂：雷聲大雨點小
日男被特快列車撞飛亡！身體彈飛撞斷女高中生膝蓋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金管會罰300萬元並令解職胡亦嘉　街口投信興訟敗訴

國際特赦組織重視台灣憲法法庭結果　司改會預推特赦草案

清寒高中生火場救翁　鍾東錦幫扛醫療費：你足夠好讓全世界都幫你

快訊／通緝男又肇逃遭警追查　旅館開窗逃跑6樓墜落命危

快訊／台南市永康區三村一街民宅傳火警　3樓濃煙明火竄出

快訊／新北男遭通緝又被女友甩　頂樓僵持1hr…警急鋪氣墊救下

2男強擄眾神拒還！檢警發動拘搜　「救回」三太子等20多神尊　

檢調揪8陸企藏台獵人頭！專挖角高科技人才　台男暗助2度被逮

快訊／方仰寧落馬！　警政署副署長李西河接掌台北市警局長

連續性侵2弱智堂妹「情趣用品凌虐還拍片」　變態堂哥19罪判11年

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

檢查胎壓收費10元　竟收騎士一星負評！

慈妹熱舞到一半「遭攝影師撞飛」　驚恐後繼續跳..超敬業

不滿超商茶碗蒸自助微波　短褲女咆哮店員：憑什麼

金管會罰300萬元並令解職胡亦嘉　街口投信興訟敗訴

國際特赦組織重視台灣憲法法庭結果　司改會預推特赦草案

清寒高中生火場救翁　鍾東錦幫扛醫療費：你足夠好讓全世界都幫你

快訊／通緝男又肇逃遭警追查　旅館開窗逃跑6樓墜落命危

快訊／台南市永康區三村一街民宅傳火警　3樓濃煙明火竄出

快訊／新北男遭通緝又被女友甩　頂樓僵持1hr…警急鋪氣墊救下

2男強擄眾神拒還！檢警發動拘搜　「救回」三太子等20多神尊　

檢調揪8陸企藏台獵人頭！專挖角高科技人才　台男暗助2度被逮

快訊／方仰寧落馬！　警政署副署長李西河接掌台北市警局長

連續性侵2弱智堂妹「情趣用品凌虐還拍片」　變態堂哥19罪判11年

黃仁勳宴請供應鏈夥伴　童子賢：AI可成為護國群山

《今際之國》金子信昭拍新片撞鬼！「半夜窗被猛敲」閃詭異影子嚇瘋

選李西河接警察局長傳「惹惱蔣萬安」！內政部：以專業優先考量

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

相關新聞

2023年全球死刑執行總數1153人

2023年全球死刑執行總數1153人

國際特赦組織今（29日）公布2023年全球死刑狀況，發現死刑執行數量飆升總數達到1153人，是2015年以來新高，2023年死刑執行數最高的5個國家為中國大陸、伊朗、沙烏地阿拉伯、索馬利亞和美國。伊朗死刑執行佔總數的74%，沙烏地阿拉伯佔15%。

國際特赦組織：2023年全球死刑執行數量　飆升至10年新高

國際特赦組織：2023年全球死刑執行數量　飆升至10年新高

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

作家漂浪島嶼用廢死聯盟的話反質疑1事

作家漂浪島嶼用廢死聯盟的話反質疑1事

殺警案主嫌王信福親筆信為自己喊冤

殺警案主嫌王信福親筆信為自己喊冤

關鍵字：

死刑國際特赦組織司改會廢死聯盟

讀者迴響

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面