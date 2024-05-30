國際特赦組織重視台灣憲法法庭結果　司改會預推特赦草案

▲國際特赦組織台灣分會發布2023全球死刑報告，與會者有台灣廢死聯盟執行長林欣怡（右一），國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎（右二），監察委員高誦誠（中）和民間司法改革基金會副執行長李明洳（左二）。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

國際特赦組織台灣分會今（30日）舉辦「2023全球死刑報告發布座談會」分析國際趨勢。國際特赦組織死刑法律暨政策遊說顧問 Chiara Sangiorgio講述全球死刑報告，提到「有些國家持續開始推出廢死法案，例如辛巴威，而台灣憲法法庭討論也是國際關注焦點」，同場與談人台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡拿出死刑犯於憲法法庭後所寫的信，內容感謝為死囚爭取人權的人，不論大法官最後的結論為何，仍舊感謝。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎提到，「國際特赦組織每一年都會針對全球的死刑判決以及執行的狀況發布報告，其中很可惜的是，每一年的報告中都不斷地提到台灣。在今年的報告中提到，在去年大選的競選過程中，死刑仍舊受到操作，去年台灣也有3起死刑判決。」

國際特赦組織死刑法律暨政策遊說顧問Chiara Sangiorgio介紹報告分析，提到：「2023年有16國執行死刑，是國際特赦組織有紀錄以來的最低數字，這份報告也觀察到辛巴威等國家開始撰寫跟推出廢死法案。另外，台灣憲法法庭針對死刑的辯論跟挑戰，是廢死團體們非常關注的事」。2023年全球死刑報告中提到，全球新增的死刑判決數增加20%，總數為2428件。全年有16個國家執行死刑。

▲國際特赦組織29日公布2023全球死刑報告，2014年到2023年過去10年判死刑以及處死的統計資料。（圖／記者陳詩璧製）

與談人、台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡提到：「對於廢死聯盟來說，近年來的憲法解釋中，人性尊嚴的絕對保障已經是確立的憲法原則，生命權和人性尊嚴當然不可能切開來看，所以死刑必然違憲」，林欣怡接著說，死刑存廢的議題，在台灣已經有將近100年的討論，它的基礎是跨黨派，現在的問題是，我們要如何往前走，才能夠達成廢除死刑的目標，那我們要思考的事情是，台灣要如何做才是最好的。

林欣怡最後拿出死刑犯在憲法法庭結束後寄來的信件，內容提到「身為一個罪大惡極眾人皆曰可殺的死刑犯，原本只能縮在陰暗的角落等待最後槍響時刻的來臨，無力與命運對抗，是你們的出現帶來了溫暖，也帶來了希望，使我有了力量在瀕死的壓力下撐了過來不致崩潰，更從你們的理念中學會了珍惜生命尊重生命，足以反思，以前的自己，不珍惜自己的生命也不尊重別人生命的行為是多麼的可惡及愚蠢。」

▲廢死聯盟執行長林欣怡拿出死刑犯在憲法法庭後寄給她的信，內容提到，「不管大法官最後作出怎樣的判決，都無減這份感謝之情」。（圖／記者陳詩璧攝）

民間司法改革基金會副執行長李明洳提到：「在前後兩任的總統期間我們為救援中的死囚邱和順、王信福所提出的特赦呼籲都完全沒有回音，因此在赦免的法制上，司改會這個月底會提出草案。希望屆時國內跟國際社會可以支持。」

最後，李明洳說：「民間團體今年也會跟往常一樣組成聯盟，監督大法官的提名跟審查程序，也會呼籲立法院理性、完善地進行審查，使監督台灣法治、人權運作的齒輪可以持續運轉。」

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