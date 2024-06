快訊／槍手朝美國大使館開槍！　黎巴嫩部隊開火還擊

記者詹雅婷/綜合報導

美國駐黎巴嫩首都貝魯特大使館附近5日爆出槍響,3名槍手朝大使館開槍,黎巴嫩武裝部隊開火還擊。外傳雙方交火持續將近半小時,黎巴嫩已證實槍手為敘利亞籍。

The National報導,目前迪巴耶(Dbayeh)與奧加(Awkar)前往大使館的道路已經封閉。外交消息人士透露,一名槍手朝大使館警衛開槍,黎巴嫩武裝部隊朝襲擊者開火還擊。

美國駐黎巴嫩大使館已透過社群平台X發文表示,這起事件發生在當地上午8時34分,地點就在美國大使館入口處附近,感謝LAF、ISF與使館安全小組的迅速反應,「我方設施與團隊都很安全」,調查正在進行中,並與執法部門保持密切聯繫。

安全消息人士向路透社透露,大使館安全小組一名成員在這起襲擊事件中受傷,黎巴嫩打傷槍手腹部,並在該區域搜尋其他襲擊者。

針對這起槍案,黎巴嫩武裝部隊證實槍手是敘利亞籍人士,「部署在該地區的部隊成員立即做出反應,打傷槍手,嫌犯已被逮捕並送往醫院接受治療。」

At 8:34 a.m. local time, small arms fire was reported in the vicinity of the entrance to the U.S. Embassy. Thanks to the quick reaction of the LAF, ISF, and our Embassy security team, our facility and our team are safe. Investigations are underway and we are in close contact…