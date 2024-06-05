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快訊／槍手朝美國大使館開槍！　黎巴嫩部隊開火還擊

▲▼國際最新消息快訊圖。

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐黎巴嫩首都貝魯特大使館附近5日爆出槍響，3名槍手朝大使館開槍，黎巴嫩武裝部隊開火還擊。外傳雙方交火持續將近半小時，黎巴嫩已證實槍手為敘利亞籍。

The National報導，目前迪巴耶（Dbayeh）與奧加（Awkar）前往大使館的道路已經封閉。外交消息人士透露，一名槍手朝大使館警衛開槍，黎巴嫩武裝部隊朝襲擊者開火還擊。

美國駐黎巴嫩大使館已透過社群平台X發文表示，這起事件發生在當地上午8時34分，地點就在美國大使館入口處附近，感謝LAF、ISF與使館安全小組的迅速反應，「我方設施與團隊都很安全」，調查正在進行中，並與執法部門保持密切聯繫。

安全消息人士向路透社透露，大使館安全小組一名成員在這起襲擊事件中受傷，黎巴嫩打傷槍手腹部，並在該區域搜尋其他襲擊者。

針對這起槍案，黎巴嫩武裝部隊證實槍手是敘利亞籍人士，「部署在該地區的部隊成員立即做出反應，打傷槍手，嫌犯已被逮捕並送往醫院接受治療。」

初稿14:35
更新15:11

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