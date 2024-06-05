熟女好奇「女生30歲↑」還有市場？一票曝真相：根本天菜

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

常說「愛情不分年齡」，許多人談戀愛不會在乎彼此的年紀，也有越來越多姐弟戀、爺孫戀。但一名女網友好奇，小弟弟真的會看上成熟有韻味的大姐姐嗎？女生30歲以上還有市場嗎？文章曝光掀起討論，不少人表示「熟女姐姐超讚的好不好」、「談戀愛不是看年紀，是看條件」。

原PO在Dcard發文表示，最近看了一部陸劇，劇中女主角年約30歲，男主角則是20歲出頭，看完之後讓她不禁思考，如果這樣的劇情在現實生活中上演，「像我們這種30歲以上的，還有這種小弟弟看上嗎？30歲以上的大姐姐還有市場嗎？」

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不少網友直指，年齡根本不是問題，「重點不是年齡，是外表狀態」、「我偏愛年紀大的女生，覺得成熟的同時又偶爾犯蠢，這種反差萌超暈」、「幾歲真的不重要，外表好看贏一半，成熟有魅力又會賺錢根本天菜」、「市場是看自身的條件吧？條件好，就算40歲一樣優質」、「我三十歲，外表像大學生，好像沒什麼差別欸，感覺視覺年齡比較重要哈哈」、「幾歲不是很重要，外表保養好、有談吐、有想法，都可以很有價值，男女都一樣」。

也有人分享經歷，「外表感覺中了沒有一定標準，條件符合就可以發展，我24歲跟老婆34歲時結婚，現在已經滿四周年了，姐姐型是看氣質的，不然20幾歲也可能像阿姨一樣囉唆」、「我真的有被小9歲的剛畢業弟弟追過，但我沒興趣」、「我28-30的時候交往了兩三個對象都比我小，然後在32歲的時候跟當時24歲的先生登記結婚了」、「我跟我男友也差了一輪啊（我大男友12）目前42歲…交往4年了～幾歲真的不重要，只要外表身材都保養得當，一點問題都沒有」。

還有網友點名熟女明星，「重點不是你幾歲，是你外表多正，你就算50歲外表能保持跟林志玲一樣，一樣一堆市場」、「劉亦菲到50歲我都可以」、「妳48歲長得像內田有紀，不要說市場，百貨公司都給妳一個專櫃」。

▼許多人認為年紀不是問題。（圖／翻攝自X、林志玲IG）

