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人工智慧創新！提升治療品質取代人腦？　專家：AI始終是工具

▲▼台灣大學職能治療學系謝清麟教授，講授ChatGPT應用於臨床教學與研究之議題。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼台灣大學職能治療學系謝清麟教授，講授ChatGPT應用於臨床教學與研究之議題。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

職能治療旨在幫助患者在身心層面上重獲功能的專業領域，為提升職能治療師在臨床業務推動上的效率，衛生福利部玉里醫院職能治療科特邀台灣大學職能治療學系謝清麟教授到院講授ChatGPT應用於臨床教學與研究之議題，同時玉里醫院也頒予職能治療科督導的聘書，期望謝教授接下來能幫助該院職能治療更加成長進步。

科技日新月異，人工智慧技術也逐漸進步，OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT在職能治療界也產生了巨大的改變，大幅影響臨床教學和研究方法的運作方式。

▲▼台灣大學職能治療學系謝清麟教授，講授ChatGPT應用於臨床教學與研究之議題。（圖／玉里醫院提供，下同）

謝教授在課程中表示：「每個人的能力與專精範疇有限，專業人員可透過AI技術以彌補人類在未知領域的不足，更可在有限時間內創造更佳的工作品質及效率，其能力超出一般資訊查詢功能，還能進行個性化對話，幫助學生掌握臨床技能與理論知識。」

ChatGPT與傳統教學及研究方法結合，創建一個可互動的學習環境，並通過其數據處理能力加快研究進展，也有助於職能治療師撰寫及評估活動團體企劃書，例如幫忙設計標準化病人及考官，用以訓練醫事人員臨床技能，這對設計治療計劃和教育實習生至關重要。謝教授提醒，使用ChatGPT時需要考慮倫理與隱私保護的重要性，確保活動符合法規和保護患者資料。

▲▼台灣大學職能治療學系謝清麟教授，講授ChatGPT應用於臨床教學與研究之議題。（圖／玉里醫院提供，下同）

謝清麟教授（左）表示，AI始終只是工具，不懂得運用AI技術幫助自己在生活、工作能力的提升，才有可能被取代。

ChatGPT及其他AI工具將持續推動醫學教育和臨床實務研究的創新與進步，它們不僅改變醫療人員在臨床上的服務模式及教學研究的視野外，也大大改善全球人民的日常生活，其運用之廣，除了簡單的文書助理運用外，還能充當臨床助理、教學助教、以及虛擬教師等等。它能夠補足人腦的盲點，不僅是在學習上，在職能活動上能更完美地制定整個團體計畫，讓職能治療工作如虎添翼，對於住民狀態的分析也能夠更加詳盡，活動體驗比以往邁向全面性的進步。

▲▼台灣大學職能治療學系謝清麟教授，講授ChatGPT應用於臨床教學與研究之議題。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲玉里醫院陳興剛副院長（右）代表頒予職能治療科督導的聘書給謝教授。

職能治療科李書齊主任認同道：「此次課程讓臨床治療師意識到整合人工智慧在教學和研究中的重要性，鼓勵同仁應隨著時代變遷與科技的進步，需要懂得如何善用人工智慧簡化臨床上的工作流程與時間，提供更精確、有效的職能治療服務。」。

大智慧時代的來臨，不僅提供更加便利的生活，更大幅提升職能治療的進步，隨著工作能力的提升，醫療品質自然也同步提升，有鑑於此，未來的AI工具將不斷推陳出新，人們自身核心專業能力與素養的增進才是重點所在。謝教授也在課程的最後指出：「很多人都在擔心AI會取代自己的工作，但是AI始終只是工具，不懂得運用AI技術幫助自己在生活、工作能力的提升，未來才有可能被取代。這些AI工具只是幫助我們更有效率地把事情做好，然而該如何運用，是取決於人類。」

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