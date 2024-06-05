建中罕病學霸錄取台大財金　存零用錢創辦「公益家教網」

▲顧文凱學測考了4科滿級分，如願錄取台大財金系。（圖／顧文凱提供）

記者楊惠琪／台北報導

台大申請入學榜單揭曉，罹患先天性運動感覺神經病變的建國中學高三生顧文凱，儘管只剩右小拇指可施力寫字，仍以學測4科滿級分的佳績錄取台大財金系，趕在高中畢業前，他還拿出存了3年6.5萬元的獎學金，創辦家教媒合網站「chatty」，免費提供平台給需要的師生。

顧文凱的第一志願是台大財金系，在個人申請階段以正取第3名如願錄取，因嚮往出國留學，同時也申請新加坡國立大學獎學金，預計7月公布錄取名單，若能獲得新加坡大學提供獎學金，將放棄台大，到新加坡一圓留學夢。

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從學測結束後，顧文凱就忙著拍攝建中資優生的求學歷程，分享學霸平日讀書方法，同時也籌備線上家教媒合平台「chatty」，目前進入公開測試階段，使用者已可上網搜尋相關家教資料。

顧文凱表示，高中期間曾擔任偏鄉小學的線上英語教師，當時就立下創辦語言學習平台的決心，消弭城鄉學習差距，後來在同學建議下，擴大成線上家教平台，提供更多元的線上學習，包括語言、程式設計、升學與專業科目等領域。

顧文凱說，目前坊間雖然有家教平台，但刊登必須支付平台費，他創辦的家教平台是純公益性質，賣方和買方都不用支付費用，只希望大家都能享受學習的樂趣。他說，自己一直有一個創業夢，公益家教網是創業的第一步，把存了3年的6.5萬元零用錢當創業金，雖然不會有營收，但能在進入大學前先進行創業體驗，就當送給自己的畢業禮物。

顧文凱罹患罕見的先天性運動感覺神經病變，在11個月大時就病發，四肢逐漸退化，從小二時開始以輪椅代步，國中因接觸國外身障者的滑板影片，便一頭栽進身障滑板世界，為號召更多身障者加入，還自製英文版的滑板影片，引起國內外網友廣大迴響，成長故事激勵人心，去年獲頒總統教育獎。