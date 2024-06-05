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全聯公開「博士級生菜」產地！水耕蔬菜鮮嫩無土味　產能增10倍

▲▼桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，執行長周慶安（左）擁有美國康乃爾大學花卉系碩士、台大園藝系研究所博士學霸級學歷。（圖／記者林育綾攝）

▲桃園大溪的日光蔬活深水式水耕蔬菜農場，執行長周慶安（左）擁有美國康乃爾大學花卉系碩士、台大園藝系研究所博士學霸級學歷。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／桃園報導

全聯公開獨家販售善美的「博士級生菜」產地，位於桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，執行長周慶安擁有美國康乃爾大學花卉系碩士、台大園藝系研究所博士學霸級學歷，將美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」，更是土耕產能的10倍。6月7日至20日除了推出優惠，還加碼「任2包現折10元」。

▲▼全聯公開獨家「博士級生菜」產地，位於桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，將美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」，是土耕產能的10倍。（圖／記者林育綾攝）

▲水耕蔬菜不用土壤種植，生長在溫溼度控制的溫室裡，透過水、液體營養液供給。（圖／記者林育綾攝）

水耕蔬菜不用土壤種植，生長在溫溼度控制的溫室裡，透過水、液體營養液供給，營養與土耕相同，生長速度較土耕快，以主力種植品項萵苣類為例，生長期大約4至5週，時間比土耕縮短一半。營養液可循環殺菌再利用，約2年才需更換，水質也會經過消毒，平均2年才需換水，是高效率水分應用的農業。

以大溪場為例，在1800坪的水耕溫室內，每日水分補充約可控制在3噸以內；而傳統土耕則需要30~40噸，與土耕作物相比省水約達10倍。產能方面，水耕蔬菜為一般溫室生產的4倍，更是田間生產的10倍！

▲▼全聯公開獨家「博士級生菜」產地，位於桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，將美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」，是土耕產能的10倍。（圖／記者林育綾攝）

▲水耕蔬菜為一般溫室生產的4倍，更是田間生產的10倍！（圖／記者林育綾攝）

日光蔬活水耕蔬菜年產量約200公噸，桃園大溪場即佔了6成，大溪場從播種、移植、生長管理導入自動化流程，設備加上系統建置就投資2500萬元，包括「自動化養液管理系統」，能自動調整生長池中養液成分；「溫室自動化管理系統」以智慧AI科技依據氣候條件判斷，自動啟動或控制內部設備調整出水耕蔬菜最佳生長狀態。

▲▼全聯公開獨家「博士級生菜」產地，位於桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，將美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」，是土耕產能的10倍。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「自動化種植系統」可將育成種苗自動移植於栽培板上。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公開獨家「博士級生菜」產地，位於桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，將美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」，是土耕產能的10倍。（圖／記者林育綾攝）

而在自動化播種系統中，還包括「自動海綿雷射打孔機」，運用雷射技術於播種海綿打孔，可直接依據不同品種種子客製，提高發芽率。再透過「自動化海綿播種機」，將種子自動播種於海綿上，每片只要30秒，對比人工每片所需10分鐘，省下5分之1的時間。

另有「自動化種植系統」，可將育成種苗自動移植於栽培板上，大溪場設計完成、建置中的自動化搬運系統，於生長栽培池中自動搬運裝置之外，還具有清掃池底及自動噴灑肥料等多用途功能，大溪場整體建置完成平均可減少約4成人力。 

▲▼全聯公開獨家「博士級生菜」產地，位於桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，將美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」，是土耕產能的10倍。（圖／記者林育綾攝）

▲桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造。（圖／記者林育綾攝）

全聯提供鮮活優質水耕蔬菜，在每一個環節嚴謹管控，日光蔬活農場採收後經過預冷程序，包裝完成後立即送進冷藏，以冷鏈出貨運送至門市，確保商品新鮮上架，讓消費者安心食用。

6月7日至20日期間，水耕蔬菜系列商品除了優惠，還加碼單筆「任2包現折10元」，除了做為生菜沙拉輕食，也適合做成生菜包肉搭配烤肉解膩，變化豐富，四季皆宜。

▲▼全聯公開獨家「博士級生菜」產地，位於桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，將美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」，是土耕產能的10倍。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯6/7~6/20期間，水耕蔬菜系列商品除了優惠，還加碼單筆「任2包現折10元」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公開獨家「博士級生菜」產地，位於桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，將美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」，是土耕產能的10倍。（圖／記者林育綾攝）

另外，家樂福即日起至6月18日，也推出有機蔬菜優惠，其中「家樂福BIO有機高麗菜（可分解袋）」每粒約800克，特價79元。三日苗超級青花椰苗，每盒約50克，99元。還有新上架的「活舒菜綜合蔬菜盒」，每盒約180克，售價180元。

▼家樂福即日起至6月18日也推出有機蔬菜優惠。（圖／業者提供）

▲▼家樂福即日起至6/18，也推出有機蔬菜優惠。（圖／業者提供）

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