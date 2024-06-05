南韓國情院：發現北韓拆除兩韓跨境鐵路跡象　密切關注中

▲北韓近期對南韓動作不斷，除了空飄近千顆含有糞便的穢物氣球，還使用電波干擾南韓西部海域GPS。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓國家情報院5日表示，近期發現北韓拆除兩韓東海線鐵路北側區段的跡象，正密切關注相關動作。分析指出，北韓此舉旨在完全切斷南北韓之間的物理連接紐帶，接下來可能拆除京義線鐵路北側區段（開城站至軍事分界線）。

韓聯社報導，南北韓2000年舉辦領導人會談之後，同意重啟連接京義線與東海線兩條鐵路，其中2006年建成的東海線鐵路穿越的非軍事區，但除了2007年有過運行測試之外，一直沒有正式投入運作。東亞日報引述首爾政府消息人士說法指出，北韓拆除的是東海線北側區段的鐵路枕木。

自從北韓領導人金正恩2023年宣布把南北韓定義為敵對國家之後，北韓有意抹去關於統一的所有項目。就在近期數月，北韓在東海線與京義線沿線埋設地雷、拆除路燈，想徹底關閉曾被視為南北交流合作象徵的路線。

近期，北韓對南韓動作不斷，除了兩度向南韓空飄近千顆含有糞便的穢物氣球，還使用電波干擾南韓西部海域GPS。南韓政府4日正式廢除《九一九軍事協議》，接下來將恢復軍事分界線附近與西北邊境島嶼上的所有軍事活動，包括砲兵演練以及野外訓練。