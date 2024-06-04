烏克蘭：俄羅斯24小時損失1270士兵　開戰逾2年「傷亡最慘一天」

▲ 烏克蘭士兵與一名被俘的俄兵。（圖／路透）
記者陳宛貞／綜合外電報導
烏克蘭聲稱，俄軍在2日至3日的24小時內損失多達1270名士兵，成為開戰2年多來傷亡最慘重的一天。
《紐約郵報》報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部3日公布的最新統計顯示，俄羅斯過去24小時內損失1270名士兵，使得俄軍2022年2月侵烏以來傷亡合計逾51.1萬人，此外當天還損失14輛坦克、22輛裝甲運兵車及47門火砲。
"When you want success as badly as you want the air, then you will get it. There is no other secret of success."— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 3, 2024
Socrates
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to June 3, 2024. pic.twitter.com/E8IHArSnTI
該數字與英國國防部近期公布的數據相符。英國國防部評估，截至上月底俄軍傷亡已逾50萬人，而整個5月平均每天有1200人死亡，達到開戰以來新高。
死亡人數上升之際，烏克蘭東北部哈爾科夫州戰況因俄軍新攻勢更加激烈，據報占領約13個定居點與116平方英里土地。
英國國防部針對俄軍損失分析，「多數俄兵很可能僅接受有限的訓練，無法從事複雜的進攻行動」，前線人力空缺必將限制俄羅斯組建更高級部隊的能力。
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