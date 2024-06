烏克蘭：俄羅斯24小時損失1270士兵　開戰逾2年「傷亡最慘一天」

▲ 烏克蘭士兵與一名被俘的俄兵。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭聲稱,俄軍在2日至3日的24小時內損失多達1270名士兵,成為開戰2年多來傷亡最慘重的一天。

《紐約郵報》報導,烏克蘭武裝部隊總參謀部3日公布的最新統計顯示,俄羅斯過去24小時內損失1270名士兵,使得俄軍2022年2月侵烏以來傷亡合計逾51.1萬人,此外當天還損失14輛坦克、22輛裝甲運兵車及47門火砲。

