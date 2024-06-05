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20歲女警「網美變亡美」！　海邊擺拍遭大浪捲走影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭20歲女警歐列舒克（Alexandra Oleshchuk）日前休假，與同事到南方港口重鎮敖德薩度假，在海堤邊拍網美照時，不慎被大浪沖倒，接著被帶進海裡。由於海象惡劣，儘管當局隨即出動搜救，但至今仍未尋獲歐列舒克的蹤影。

▲▼烏克蘭20歲女警「網美變亡美」。（圖／翻攝X）

▲烏克蘭20歲女警「網美變亡美」。（圖／翻攝X）

綜合當地媒體報導，歐列舒克與同事在本月1日到敖德薩度假，海邊監視器顯示，當時穿著白色洋裝的她，在堤岸邊甩著烏黑長髮，對著同事的鏡頭擺拍，可以見到海象相當不平靜，大浪一波波打在岸邊。

下一秒，歐列舒克被衝上岸的水流沖過下半身，她瞬間重心不穩跌坐在地，接著被帶下海提，下一波浪又將她捲入海中。

當地政府拍出潛水員搜救，並對周遭10公里的海岸線與1萬平方公尺的海底進行搜尋，但僅找到歐列舒克的鞋子，始終未尋獲歐列舒克。當局判斷，歐列舒克已經死亡。

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