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德國暴洪釀5死！　總理示警：氣候變遷加劇極端氣候

▲德國南部連日暴雨引發洪災。（圖／路透）

▲德國南部連日暴雨引發洪災。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國南部降下暴雨，造成區域大洪水，數千人被迫撤離家園，目前已知5人死亡。官員表示，氣候危機將會加劇該國的極端氣候。

CNN報導，德國巴伐利亞州2名民眾和一名消防員不幸身亡。其中一名死者隨車被沖走，另一名死者死因尚不清楚，42歲的消防員則是在1日因充氣橡皮艇翻覆導致死亡，遺體2日凌晨被尋獲。

與此同時，德國第三大邦巴登-符騰堡（Baden-Württemberg）2名死者陳屍在家中地下室。當局認為，2人應該是在試圖把積水清出地下室時遇難。

暴雨過後，德國軍方派出800名人員前往受災區域協助搜救。德國氣象局預測，接下來幾天不會再有暴雨情形發生。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在3日前往災區勘災，「我們很清楚這不只是數百年一遇的水災，而是已經有愈來愈多必須應對的災難，尤其是洪災。」氣候變遷將加劇極端氣候的影響程度與頻率，副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）指出，氣候變遷正在引發更多惡劣天氣事件，「自然災害一直伴隨著人類，而我們所看見的是，這些事件的頻率正在顯著增加」，破紀錄的洪水與降雨，每隔幾年就會發生一次。

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