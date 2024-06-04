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大陸 大陸焦點 特派現場

台商對兩岸未來「充滿焦慮」　陸台企聯：民進黨要負完全責任

▲▼ 520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德發表「520」就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

總統賴清德「520」上任後，兩岸緊張局勢加劇，大陸全國台企聯今（4）日發表聲明稱，台商對兩岸關係的未來發展充滿焦慮，呼籲民進黨政府能正視問題，體認台灣民眾的真實願望和切身利益，丟掉幻想、回歸現實，讓兩岸關係重回正確軌道。

聲明指出，賴清德「520」講話後，台海形勢彌漫著一種緊張又讓人十分擔憂的氛圍，先是解放軍舉行「聯合利劍--2024A」軍演，大陸又宣布中止 ECFA早期收穫清單項下134個產品關稅減讓，「追根究底，毫無疑問民進黨當局是始作俑者，要負完全的責任。」

聲明進一步闡述道，ECFA 是2010年兩岸在「九二共識」基礎上簽署的，明眼人都看得出來，這是大陸基於「兩岸一家親」的理念，所給予台灣單方面的讓利，然而民進黨當局卻罔顧事實，一方面依賴ECFA 帶來的收益，一方面又抹黑詆毀ECFA、利用意識形態操作「抗中」。

聲明稱，大陸去年對台啟動的貿易壁壘調查，並於12月宣布中止ECFA中12個稅目的關稅減讓，其實就是一種「警示」，但民進黨當局不但不釋出誠意解決問題，反而變本加厲在「5·20」講話中火上澆油，大肆宣揚「台獨」分裂主張，嚴重挑釁大陸紅線，導致本已非常脆弱的兩岸關係雪上加霜。

聲明最後強調，歷史和現實都深刻闡明，兩岸關係和平發展、兩岸經濟密切交流合作，才是人間正道、才是兩岸同胞之福；呼籲民進黨當局能夠正視問題，體認台灣民眾的真實願望和切身利益，丟掉幻想、回歸現實，讓兩岸關係重回正確軌道。

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