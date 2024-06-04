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社會 社會焦點 保障人權

擺豬頭、潑臭鯡魚！討債集團超狠手法曝　中警破8起幫派滋事

▲▼ 。（圖／資料照）

▲林姓竹聯幫成員教唆小弟，將豬頭、鯡魚罐頭等穢物丟灑在被害人社區門口進行討債。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局今（4）日公布2023年掃黑成果，共破獲124個幫派組織，平均每月破獲8起，其中案件五花八門，手法惡劣，包括擺豬頭潑灑穢物討債、辣椒水噴下體凌虐等，而台中市警局也獲警政署評為2023年防制幫派組織犯罪工作績效特優機關。

台市刑大今天公布相關成果，1名34歲林姓竹聯幫成員，涉嫌與小弟在被害的住處潑滿臭鯡魚，並放置寫有林女名字的豬頭來逼迫她還債。由於鯡魚在高溫天氣下散發出強烈的惡臭，被形容為另類的生化武器。案經刑大偵四隊將林姓男子以及5名共犯逮補到案，依組織犯罪防制條例等罪送辦。

另一起案件，天道盟太陽會的胡姓成員（26歲），被指控指揮其他成員販賣新型毒品「彩虹菸」，並在其租屋處以「得來速」方式交易，讓買家直接在窗口交錢取貨，從中獲取不法利益。此外，太平警分局也成功破獲由黃姓男子領導的暴力集團，該集團以債務或侵吞公司金錢等為由，進行言語恐嚇，脅迫被害人簽立本票。警方成功將黃姓男子等人逮捕，並查獲武士刀、手機等證物。

霧峰警分局今年2月破獲由張姓男子（27歲）為首的不法集團，以提供生活消費為餌，吸收詐欺車手，若被害人不從，就會被張男等人控制行動，多次進行毆打、凌虐、恐嚇，甚至在公眾場所逼迫被害人脫下內外褲，並對其下體噴灑辣椒水。檢警獲報組成專案小組，持搜索票拘捕張男與其他7名共犯。

台中市警局在2023年成功查獲涉及組織犯罪、暴力犯罪的治平專案97件，共574人，並查扣非法槍械12把、暴力犯罪器具，以及不法所得447萬餘元，全數依法移送地檢署偵辦。該局在2023年獲評為防制幫派組織犯罪工作績效特優機關，而今年至今已查獲治平對象27件，共195人。

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