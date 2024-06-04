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視察國際郵包檢疫作業　卓榮泰：嚴守國境安全阻絕非洲豬瘟

▲卓榮泰視察國際郵包檢疫作業。（圖／行政院提供）

▲卓榮泰視察國際郵包檢疫作業，農業部長陳駿季（右一）陪同。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰4日前往台北郵件處理中心視察國際郵包檢疫作業。他提醒，本周末就是端午連假，國際郵包數量預期將大幅增加，請所有同仁務必持續加強邊境防疫管制措施，嚴守國境安全，絕不放過任何一件違規輸入動物產品的郵包，以阻絕非洲豬瘟於境外。

卓榮泰表示，他今日特別前來視察國際郵包檢疫作業，要感謝中華郵政公司同仁，長年以來在第一線透過謹慎的作業流程，進行精密且繁複的郵包查驗工作，讓國人皆能安心地收到郵包。

卓榮泰指出，台灣自2018年8月27日至2024年5月26日止，共於7232件邊境查獲違規輸入豬肉產品的檢體中，驗出707件非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，平均陽性率9.8%，顯見非洲豬瘟仍存在很大的威脅。

卓榮泰表示，目前我國針對所有國際郵包皆實施X光機百分百查驗，並搭配檢疫犬嗅聞偵測作業，已獲得一定成效。依統計資料顯示，2024年截至5月26日止，違規輸入豬肉產品郵包共111件，已較2021年的722件大幅下降。

卓榮泰強調，在大家共同努力下，台灣與日本是東亞唯二的非洲豬瘟非疫區，備受國際肯定，但大家仍不能鬆懈，務求在既有堅實的基礎上持續加強邊境防疫管制措施，絕不放過任何一件違規輸入動物產品的郵包，以阻絕非洲豬瘟於境外。

隨後卓榮泰也現地視察郵遞快捷包裹查驗流程，還由領犬員帶領檢疫犬Ursala示範包裹檢疫工作。Ursala首先針對來自非洲豬瘟疫區國家及周圍高風險國家的包裹進行嗅聞，並在嗅到可疑包裹後隨即坐下，由領犬員及協勤人員進行後續處理，從可疑包裹中取出來自泰國的豬肉鬆，卓也鼓掌肯定領犬員及檢疫犬的優異表現。

另外，財政部關務署台北關同仁也向卓榮泰說明今年攔查並送檢疫判定的國際郵包數量與國際郵包毒品查緝績效，並示範國際郵包X光檢驗與開箱查驗的作業流程。

經X光機掃描攔查可疑夾帶違規輸入動物產品的郵包後，該郵包即交由防檢署進行動植物檢驗作業，流程包括開箱檢疫、確認郵包是否含有動物檢疫物、開立處理通知書，並連同相關公告公文、多國語言宣導單，交由郵局寄給國內收件人，通知其郵包被攔截及退回。

另一方面，防檢署也會針對郵包中的豬肉檢疫物送至實驗室檢驗非洲豬瘟病毒，並收集及標示郵包中的動物檢疫物，連同取樣憑單、多國語言宣導單，交由郵局全部退回國外寄件人。

▲卓榮泰視察國際郵包檢疫作業。（圖／行政院提供）

▲檢疫犬Ursala現場示範包裹檢疫工作，精準找到內有泰國豬肉鬆的可疑包裹。（圖／行政院提供）

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