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下半年逆風翻盤！三大星座「事業走花路」　有機會身價翻漲

▲▼ 上班族,辦公室,同事,工作。（示意圖／CFP）

▲下半年有哪些星座職場運爆棚，可以順利升職加薪？（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

2024即將邁入下半年，你對於自己上半年繳交的職場成績單還滿意嗎？不滿意也別氣餒，《科技紫微網》整理出下半年逆風翻盤，「事業走花路」TOP3星座，快看看自己有沒有機會身價翻漲！

處女座

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處女座上半年的事業運比較平穩，但下半年有不斷上升的趨勢，不僅職場社交力和工作能力雙雙提升，也有很多可以表現的機會，像是會遇到更有挑戰性的工作，讓你們可以好好展現自我能力，令長官們刮目相看，只要能交出一份滿意的成績單，升職加薪絕對沒問題，下半年也有機會透過跳槽，讓自己身價翻漲。

獅子座

上半年的獅子座在工作上很積極努力，這些努力都不會白費，將會在下半年陸續看到成效，若是有前輩的指點跟幫助，會幫助你們的事業直直走花路，如果你是從事「業務類」的工作，會有非常好的成績，展現實力之後，迎接你們的不是升職就是加薪，要好好把握職場運超旺的下半年。

天蠍座

天蠍座在下半年有很多大展拳腳的好時機，不論在什麼領域都能發光發熱，受到賞識跟好評，也會因為工作上的好表現獲得其他新的工作機會，在更大的平台上展現自我，升職加薪自然水到渠成，如果能加強職場人際關係，成長會更快、收穫也會更多，有機會身價翻漲再翻漲！

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