科技男追愛女大生遭拒狂關懷　請佛祖「幫忙」還衝系辦送蛋糕

▲女子受不了男子狂傳簡訊提告違反《跟騷法》。（示意圖，非本人／取自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子「大雄」與女子「小莉」（均為化名）一同參加社團活動，大雄想追小莉遭到拒絕、便展開長達5個月「關懷追求攻勢」，先稱是女孩的正牌男友，關心交友狀況，傳簡訊、打電話噓寒問暖、mail佛法相關資料，還跑到對方就讀的大學送蛋糕跟獎狀，小莉不堪其擾，向法院提告違反《跟騷法》並求償，法官審理後將大雄判處3月徒刑、緩刑3年，需賠償8萬元。

依據起訴書內容指出，事件發生在2019年7月間，大雄參加科技部舉辦的U-star校園創新計畫而結識小莉，想進一步交往，雖遭到拒絕，但男子自2023年3月起至8月間，開始狂傳簡訊及打電話。

小莉每天一打開手機訊息、電話都是來自大雄，甚至打開mail都是大雄寄的「佛教」郵件，「請主動聯繫」、「找不到您，將報警協尋」、「我還是正牌男友」、「避免詐騙集團趁虛而入把您拐走」、「是戰友！砲友我會鄙視你」，得知小莉出遊，要她拿5萬元，甚至跑到大學系辦送蛋糕跟獎狀。

小莉每天被訊息轟炸，受不了只好到警局提告，大雄坦承，只是擔心小莉安危，想傳達佛法給對方知道，僅此而已，否認有「跟蹤騷擾」犯行。

法官審酌，大雄不顧小莉意願，屢次對其騷擾，影響對方身心健康，但在審理時已經與女孩達成調解，賠償8萬元，依犯《跟騷法》判處3月徒刑、可易科罰金。全案可上訴。