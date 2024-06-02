遭撞搶命103天！彰化小姊妹仍陷重度昏迷　弟弟喊話：很想妳們

▲議員賴清美前往陳家關懷。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港陳姓小姊妹放學返家時，穿越斑馬線遭撞飛，入院搶命進入第103天，姊姊原本已經清醒，卻因急性水腦症又呈現重度昏迷；妹妹從入院至今一直未甦醒，已轉到漢基醫院呼吸照護病房接受長期照護，如今端午節要到了，議員賴清美帶著粽子及慰問金前往陳家關懷，聽到小弟弟說「很想念姊姊」，心裡更是不捨。

▲收治在彰基醫院的小妹妹。（資料圖／彰基醫院提供）

這起車禍事件發生在2月22日晚間6時22分，蕭姓阿伯無照駕駛休旅車沿建國路往南直行，3姊弟走在斑馬線上向西穿越，快要穿過馬路時遭高速撞飛。警消到場時，2姊妹已失去生命跡象，雖經緊急送醫後恢復心跳，但情況並不樂觀。

收治在彰化秀傳醫院的小姊姊，因腦傷嚴重，昏迷指數只有3，在醫護團隊積極照護下，原本已經清醒、會笑，未料5月1日突然發生急性腦水腫，狀況一度不樂觀，陷入重度昏迷至今，雖然家屬已簽署DNR（放棄急救同意書），但醫院仍不放棄救治。

▲收治在彰化秀傳醫院的小姊姊。（資料圖／彰化秀傳醫院提供）

收治在彰基醫院的妹妹，雖然昏迷指數3，但生命徵象穩定，5月11日轉院到漢基醫院，院方表示，深度昏迷的時間越長，醒來的機會越低，但孩童恢復力遠超乎一般想像，因此，院方抱持不放棄的心態，全力照護，也組成了一個醫療團隊，給予多方面的治療，每月醫療連同中醫費用約5萬元由彰基總院負擔。

端午節要到了，賴清美日前帶著粽子跟慰問金前往陳家關懷，坐在輪椅上的阿嬤難過的說，希望神明保佑她們「趕緊醒過來」；弟弟也說，「之前有去醫院看姊姊，很想她們」，希望姊姊們能盡快恢復健康回家，再一起去學校讀書，讓賴清美相當不捨。

▲議員賴清美前往陳家關懷。（圖／賴清美提供）