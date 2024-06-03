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媳回娘家說走就走！　婆怨「沒提前1個月稟報」：親家母怎教的

▲婆媳之爭。（示意圖／CFP）

▲婆媳住在一起摩擦多。（示意圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

婆媳問題自古至今都是彼此價值觀與家庭觀的差異產生的，嫁出去的女兒不再凡是以夫家為主，這讓一名身為婆婆的網友不禁抱怨，家中媳婦回娘家老是說走就走，不像早年的媳婦都要提前一個月稟報並取得允許，甚至還怪罪到親家母身上。該篇文PO出後，遭到網友紛紛圍剿。

一名婆婆在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》匿名發文，表示以前的年代，媳婦要想回家都要至少提前一個月向婆婆稟報，取得允許後才能回去，「可是現在的媳婦都說走就走，真不知道親家母當初是怎麼教出來的？」

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網友紛紛留言，「現在的媽媽們都叫女兒要自強不息，反抗不公，自己的家愛幾時回就幾時回，旁人無權阻擾，阻擾者死」、「那你回去古時候活吧！現代太危險不適合你」、「真不知道你媽是怎麼教的？這麼病態」、「你以為你是誰呀！別人回家還要經過你的同意」、「最糟糕的婆婆，就是老是提以前怎樣怎樣，時代不同啦！觀念要跟的上時代。這麼懷念以前，那以前的人拿樹葉擦屁股，妳現在還用樹葉嗎？」

「時代不同」其實就是重點，網友直白指出「就說是以前了，現在的房價跟以前有得比嗎」、「那你還用手機，以前的年代沒手機，你沒兒子也沒媳婦快滾去河邊洗衣服啦」、「以前的年代女子三從四德，妳已經犯婦言了。休妻割舌頭。」

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