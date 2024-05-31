　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她想留家鄉工作！老公喊「誰婚後住娘家」　網見1關鍵搖頭：誰失約

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO目前想以工作為重。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「想了解遠距離夫妻們的想法。」一名網友發文表示，她和老公在交往期間，一直都是遠距離的關係，不過雙方婚前就有約定好，之後對方若調回自己家鄉，她也會跟著過去，只是後來她因為有機會升遷，所以就想以工作為重，不料老公卻不太高興，讓她覺得很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和老公在交往期間，一直保持著遠距離的關係，也很喜歡這樣的模式。雙方在婚前有約定好，若老公之後調回自己家鄉，她就會跟著過去，不過，她近期因考上公司內部升等考，未來有機會升遷，所以就有意待在自己的家鄉，也暫時不生小孩，想以工作為重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是老公得知此事後，卻不太高興，還說「哪有人結婚後一直待在娘家的？」原PO聽到後實在無奈，為什麼男生婚後想待在自己家「天經地義」，但女生想待在自己家卻是「罪該萬死」，還要被情緒勒索？

▲男子戴綠帽提離婚，驚覺財產早已被掏空。（圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你的發展不能妥協」、「沒有小孩也沒有住在一起，那還不離婚幹嘛」、「反正還沒有孩子，剛好兩個人仔細談一談想一想，男方其實很傳統的話，早早分開也是好的」、「我就是一直住娘家，因為工作關係，所以我們是假日夫妻」。

也有網友認為，「你們婚前約定好，如果他調回家，你也會跟著調過去，結果現在跟你老公說你想繼續待在你的家鄉，這誰聽了都不開心吧」、「我沒有幫哪一邊說話，只是婚前你有約定好，他調回去你也會跟著請調。我自己是覺得自己的工作升遷是很重要的，但婚前你有答應對方，這事情該好好商量」、「婚前有約定好，『如果他調回他的家鄉，我也會跟著請調過去』，現在是誰失約」。

ET快訊
江蕙封麥9年罕見喊話張學友：想再跟你合唱
救護車拚命叭！小客車一直擋　阿嬤駕駛現身：我當時很緊張
快訊／陸准飛新疆空域　華航長榮：已取得許可
獨／孫安佐在普吉島被警帶走3次　狄鶯從醫院把他領回
獨／身高沒160被迫退訓！正妹打贏憲法官司：沒規畫再當消防員
快訊／孫安佐呼麻露下體首發聲！
高職女遭霸凌離世！盧秀燕自曝「進職場被霸凌」：不會這樣算了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台　

睽違4年！基隆海上龍舟競賽慶端午　副市長邱佩琳點睛開光祈福

是結束也是開始！紙風車「368藝術工程」啟動第3輪　加入永續議題

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

12星座一週運勢！天蠍閃閃發光　天秤忙碌

被王義川監控爭議掃到！疾管署急澄清：「疫情細胞簡訊」個資已刪

一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」！網笑：感謝黃仁勳

不用怕失業！「職場運超旺」TOP5生肖　升官加薪樣樣來

高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台　

睽違4年！基隆海上龍舟競賽慶端午　副市長邱佩琳點睛開光祈福

是結束也是開始！紙風車「368藝術工程」啟動第3輪　加入永續議題

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

12星座一週運勢！天蠍閃閃發光　天秤忙碌

被王義川監控爭議掃到！疾管署急澄清：「疫情細胞簡訊」個資已刪

一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」！網笑：感謝黃仁勳

不用怕失業！「職場運超旺」TOP5生肖　升官加薪樣樣來

高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援

台青走進全球最大茶海　「哇」出聲嘆非常浪漫

露營車渡假村菜餚全韓文說明　釜山獅友大讚貼心超國際化

《九龍城寨》王九來了！伍允龍被認成郭富城　笑談粉絲「沒劉俊謙多」

艾瑞絲成功甩肉3公斤！　被媽嫌胖曝理想體重：繼續努力

治療師變狼！患者車禍手受傷「他摸乳頭」復健　女報案崩潰搥牆

藍要官員舉手答「是否擔心反質詢」　卓榮泰急制止暗酸：這樣沒紀錄

肌膚質感再提升！夏季5款面膜推薦　一敷修護超有感

黨員被提名考試委員！國民黨不知情　要求主動說明理由

曾頌恩腿傷OK　平野惠一笑：恢復能力超強

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雨彈開轟！北北基14縣市大雨特報　下到入夜

2縣市大雨！　短命颱「馬力斯」今生成將影響台灣

一進北捷車廂「每個人超困惑」　全場炸鍋：矮子的惡夢

20萬遊瑞士「司機連人帶車被抓走」　台團慘丟包！

醫曝爬樓梯2錯誤姿勢　超多人做錯

超哥揭祕監獄美食　創意料理蹦粥獲讚

女友帶8家人蹭吃喜酒　他氣炸分手

即／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

快訊／「馬力斯」輕颱生成了！最新路徑出爐　明後天轟豪雨

快訊／國家警報響了！大雷雨轟2地　暴雨警戒區出爐

快訊／23:52花蓮近海規模5地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

女子閃婚5年才知「醫生老公」是無業遊民

女子閃婚5年才知「醫生老公」是無業遊民

江蘇無錫一法院近日公布一起離婚案件的審理結果。小美與自稱是「醫院副主任醫師」的小帥（化名）結婚5年後，竟發現對方多年來，都用網購的假工作證欺騙自己。經法院審理，身為無業遊民的小帥，都是靠著母親的積蓄在補貼生活。

每次愛愛都靠求的！人妻心死：覺得自己好低賤

每次愛愛都靠求的！人妻心死：覺得自己好低賤

男子偷登妻子帳號「將2人私密影片發群組」

男子偷登妻子帳號「將2人私密影片發群組」

尪堅持買「1家電」拒裝日牌冷氣！全場傻：會後悔

尪堅持買「1家電」拒裝日牌冷氣！全場傻：會後悔

即／國1高雄段又事故　5車連撞1傷

即／國1高雄段又事故　5車連撞1傷

關鍵字：

夫妻升遷毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面