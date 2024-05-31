她想留家鄉工作！老公喊「誰婚後住娘家」　網見1關鍵搖頭：誰失約

▲原PO目前想以工作為重。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「想了解遠距離夫妻們的想法。」一名網友發文表示，她和老公在交往期間，一直都是遠距離的關係，不過雙方婚前就有約定好，之後對方若調回自己家鄉，她也會跟著過去，只是後來她因為有機會升遷，所以就想以工作為重，不料老公卻不太高興，讓她覺得很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和老公在交往期間，一直保持著遠距離的關係，也很喜歡這樣的模式。雙方在婚前有約定好，若老公之後調回自己家鄉，她就會跟著過去，不過，她近期因考上公司內部升等考，未來有機會升遷，所以就有意待在自己的家鄉，也暫時不生小孩，想以工作為重。

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只是老公得知此事後，卻不太高興，還說「哪有人結婚後一直待在娘家的？」原PO聽到後實在無奈，為什麼男生婚後想待在自己家「天經地義」，但女生想待在自己家卻是「罪該萬死」，還要被情緒勒索？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你的發展不能妥協」、「沒有小孩也沒有住在一起，那還不離婚幹嘛」、「反正還沒有孩子，剛好兩個人仔細談一談想一想，男方其實很傳統的話，早早分開也是好的」、「我就是一直住娘家，因為工作關係，所以我們是假日夫妻」。

也有網友認為，「你們婚前約定好，如果他調回家，你也會跟著調過去，結果現在跟你老公說你想繼續待在你的家鄉，這誰聽了都不開心吧」、「我沒有幫哪一邊說話，只是婚前你有約定好，他調回去你也會跟著請調。我自己是覺得自己的工作升遷是很重要的，但婚前你有答應對方，這事情該好好商量」、「婚前有約定好，『如果他調回他的家鄉，我也會跟著請調過去』，現在是誰失約」。