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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革法案僵局怎解？林岱樺：可召開「國是會議」化解憲政危機

▲國會改革法案僵局怎解？林岱樺：可召開「國是會議」化解憲政危機。（圖／翻攝林岱樺臉書）

▲林岱樺建議召開「國是會議」，化解國會改革法案帶來的憲政危機。（圖／翻攝林岱樺臉書）

記者陳弘修／台北報導

民進黨立委林岱樺2日指出，面對當前國際擔憂台灣安全、國內疑慮擴權違憲的這個關鍵憲政時刻，衡諸修憲委員會難以組成的情況下，她認為應堪藉此機會因緣，透過類似「憲政國是會議」的討論機制，傾聽廣納及整合朝野與人民的意見，通盤檢視現行的憲政體制。

立法院日前在藍白聯手下三讀通過國會改革法案，對於總統賴清德擬依照憲法啟動院際協調權的傳言，總統府發言人郭雅慧1日已表示，總統府日前已表達，對於民進黨立法院黨團宣布聲請釋憲，及行政院研議提出覆議，總統皆予以尊重；並將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎因應、依法處理，目前並無啟動院際協調的相關規劃。對此，國民黨立委賴士葆建議最好召開國是會議，林岱樺2日在臉書發表觀點時，也持類似的看法。

林岱樺表示，兩大在野黨發起的國會擴權法案，不僅在國內引發大規模的群眾抗議反彈，甚至也引起國際社會的諸多關注。日前英國金融時報就在社論中提到，有評論家認為國會擴權案已等同「國會政變」，是企圖用單方立法的形式來改變憲政體制，其作為不僅侵害司法權，同時也涉及國家安全的嚴重性問題。這篇社論還同時提醒，台灣政治版圖已有巨大變化，需要改變過去的政治運作方式，而所有政黨應放下黨派之見，將台灣的國家利益置於政黨的政治利益之前。

「透過這篇社論，我們可見到國際社會如何地關注台灣的民主維繫與主權維護。然而，雖然執政黨主張政黨協商與民主討論，但由於在野黨運用國會脆弱多數，強行通過爭議性法案，我們更看見台灣公民社會如何自發地用各種行動方式來參與，加入守衛台灣民主的政治過程之中」。

林岱樺認為，過去有已故總統李登輝在野百合學運的社會改革要求下召開「國是會議」，凝聚朝野和民間共識後，從而促成憲政改革與總統直選。政治除需要理性思辨的討論過程，亦需要溝通說服的對話機制。因此政府與各政黨，都必須更公開、更負責地說明自己的主張與立場；透過對話、討論，而不是對抗、衝突。大家共同來提升臺灣的民主品質素養，真正達到福國利民之成效，以示對國民及選民的負責態度。

她也強調，國會擴權法案牽涉到的已不單是國會的權力，而是憲政層次的核心問題，同時也不可避免地帶來憲政僵局困境，「我們著實很難期待新政府的人事案與預算案都能在立院平順地推動進行。在外有中國對台灣主權強大的威脅下，面對關鍵憲政時刻的台灣，我們需要凝聚國民的共識，運用集體的智慧來解決目前體制上的限制」。

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